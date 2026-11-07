HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Özgür Özel, Emir Sarıgül’e karşı dava açıyor

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in ortaya attığı iddialar nedeniyle Emir Sarıgül hem suç duyurusunda bulunup hem de manevi tazminat davası açacağı öğrenildi.

Özgür Özel, Emir Sarıgül’e karşı dava açıyor

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Emir Sarıgül’ün şahsına yönelik iddiaları hakkında hukuki süreç başlatacak. Bu kapsamda, Pazartesi günü Emir Sarıgül hakkında ’iftira’ suçu kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak. Özel’in avukatları ayrıca, kişilik haklarına saldırılar nedeniyle 1 milyon lira manevi tazminat talebiyle dava açacak.

İDDİALAR YALANLANMIŞTI

Yeni Parti kaynakları, iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirterek, "Söz konusu ismin, bütünüyle farklı bir soruşturmada verdiği iki ifadenin de alakasız bir şekilde Genel Başkanımıza yönelik olması ve bunun iktidar medyasında yayınlanması burada açık bir kurgunun olduğunu gösteriyor. Bu iftirayı atan da attıran da yayınlayan da bir itibar suikastının parçasıdır. Ana muhalefet partisi lideri hakkında bu şekilde iftiraların ortaya atıldığı kirli organizasyonun arkasında kim varsa, hesap vermeleri için gereken bütün adımları atacağız" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, Emir Sarıgül’e karşı dava açıyor 1

Kaynaklar, davadan elde edilecek tazminat gelirinin kamu yararına çalışan kuruluşlara bağışlanacağını da bildirdi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ülkü Ocakları'ndan eğitim projesi adımı! 'Bir Ders Olsun' projesi hayata geçirildiÜlkü Ocakları'ndan eğitim projesi adımı! 'Bir Ders Olsun' projesi hayata geçirildi
YENİ Parti lideri Özgür Özel'den Fatma Betül Sayan Kaya çıkışı! "Ziyaret etmek isteriz"YENİ Parti lideri Özgür Özel'den Fatma Betül Sayan Kaya çıkışı! "Ziyaret etmek isteriz"

Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Emir Sarıgül Yeni Parti
En Çok Okunan Haberler
8 kişinin katledildiği saldırıyla ilgili çarpıcı sözler: "Aşiretimizin en büyük sorunu bu"

8 kişinin katledildiği saldırıyla ilgili çarpıcı sözler: "Aşiretimizin en büyük sorunu bu"

Almanya bu kişinin peşinde

Almanya bu kişinin peşinde

Sürprizler var! Sergen Yalçın A Milli Takım aday kadrosunu açıkladı

Sürprizler var! Sergen Yalçın A Milli Takım aday kadrosunu açıkladı

Annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Görenler aynı şeyi söyledi

Annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Görenler aynı şeyi söyledi

Emekliye 'yüzde 50 zam' iddiası! Özgür Erdursun tek tek hesap yaparak açıkladı

Emekliye 'yüzde 50 zam' iddiası! Özgür Erdursun tek tek hesap yaparak açıkladı

Arsa ve tarla sahiplerini ilgilendiren kritik karar! AYM iptal etti

Arsa ve tarla sahiplerini ilgilendiren kritik karar! AYM iptal etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.