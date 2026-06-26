Özgür Özel "Güne böyle başladık" diyerek açıkladı: "Selahattin Demirtaş'a selam olsun"

Mutlak butlan kararının ardından siyasette Özgür Özel'in adımları, özellikle de yeni parti kurup kurmayacağı konuşulmaya devam ediyor. İl il ziyaretlerde bulunan Özel, bugün Diyarbakır'a geldi.

"GÜNE DEMİRTAŞ'IN SELAMIYLA BAŞLADIK"

Özel, vatandaşlara seslenen Selahattin Demirtaş'ın selamını açıklayarak başladı.

Demirtaş'ın dün akşam kendisine selam yolladığını belirten Özel, "Güne bugün burada olacağımızı bilen ve bizi karşılayacağını bilen birisine, dün akşam saatlerinde avukatını çağırarak bize selam yollayan Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık" dedi.

Özel, konuşmasına "Selahattin Demirtaş'ın selamları bütün Diyarbakır, bölge halkı, Kürtler adına başımızın gözümüzün üstündedir. Kendisine selam olsun" diye devam etti.

DEMİRTAŞ'IN ERDOĞAN, ÖZEL VE BAHÇELİ'YE ÇAĞRISI GÜNDEM OLMUŞTU

Öte yandan Demirtaş, çarşamba günü yayınlanan "Az Kaldı" başlıklı yazısında 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin mesajlar verirken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel ve MHP lideri Bahçeli'ye çağrıda bulunmuştu. Demirtaş yazısında "Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Bahçeli, Sayın Özel başta olmak üzere Yeni Yol Grubu dahil tüm siyasi liderlerin artık çok daha geniş, çok daha kapsayıcı, çok daha kazandırıcı bir iş birliği zeminini zorlaması herkesin yararına olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.