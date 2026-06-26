HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Özgür Özel "Güne böyle başladık" diyerek açıkladı: "Selahattin Demirtaş'a selam olsun"

Özgür Özel'in Diyarbakır ziyaretine Selahattin Demirtaş açıklaması damga vurdu. Demirtaş'ın dün akşam saatlerinde attığı bir adımı açıklayan Özel, olayı "Güne böyle başladık" diyerek açıkladı.

Özgür Özel "Güne böyle başladık" diyerek açıkladı: "Selahattin Demirtaş'a selam olsun"
Mehmet Hazar Gönüllü

Mutlak butlan kararının ardından siyasette Özgür Özel'in adımları, özellikle de yeni parti kurup kurmayacağı konuşulmaya devam ediyor. İl il ziyaretlerde bulunan Özel, bugün Diyarbakır'a geldi.

"GÜNE DEMİRTAŞ'IN SELAMIYLA BAŞLADIK"

Özel, vatandaşlara seslenen Selahattin Demirtaş'ın selamını açıklayarak başladı.

Özgür Özel "Güne böyle başladık" diyerek açıkladı: "Selahattin Demirtaş a selam olsun" 1

Demirtaş'ın dün akşam kendisine selam yolladığını belirten Özel, "Güne bugün burada olacağımızı bilen ve bizi karşılayacağını bilen birisine, dün akşam saatlerinde avukatını çağırarak bize selam yollayan Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık" dedi.

Özel, konuşmasına "Selahattin Demirtaş'ın selamları bütün Diyarbakır, bölge halkı, Kürtler adına başımızın gözümüzün üstündedir. Kendisine selam olsun" diye devam etti.

DEMİRTAŞ'IN ERDOĞAN, ÖZEL VE BAHÇELİ'YE ÇAĞRISI GÜNDEM OLMUŞTU

Öte yandan Demirtaş, çarşamba günü yayınlanan "Az Kaldı" başlıklı yazısında 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin mesajlar verirken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel ve MHP lideri Bahçeli'ye çağrıda bulunmuştu. Demirtaş yazısında "Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Bahçeli, Sayın Özel başta olmak üzere Yeni Yol Grubu dahil tüm siyasi liderlerin artık çok daha geniş, çok daha kapsayıcı, çok daha kazandırıcı bir iş birliği zeminini zorlaması herkesin yararına olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yavaş sessiz kalmadı Yavaş sessiz kalmadı
Meclis'te sandalye dağılımı değişti! Meclis'te sandalye dağılımı değişti!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
1 Temmuz'da 81 ilde başlıyor! Bakan 'bir devrim' diye duyurdu1 Temmuz'da 81 ilde başlıyor! Bakan 'bir devrim' diye duyurdu
Yavaş sessiz kalmadı Yavaş sessiz kalmadı
Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Selahattin Demirtaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Zelenskiy kararını duyurdu! Onay verildi: 40 gün sürecek

Zelenskiy kararını duyurdu! Onay verildi: 40 gün sürecek

Venezuela'daki depremlere ilişkin açıklama! Türkiye'den örnekler verdi, o noktaya dikkat çekti

Venezuela'daki depremlere ilişkin açıklama! Türkiye'den örnekler verdi, o noktaya dikkat çekti

Millilerden Dünya Kupası'na zaferle veda! Kaan Ayhan son sözü söyledi

Millilerden Dünya Kupası'na zaferle veda! Kaan Ayhan son sözü söyledi

Teklif üstüne teklif alıyor! Yeni partneri şaşırttı

Teklif üstüne teklif alıyor! Yeni partneri şaşırttı

Altında kan kaybı sürüyor! Uzmanlardan yatırımcı için korkutan fiyat

Altında kan kaybı sürüyor! Uzmanlardan yatırımcı için korkutan fiyat

İspanya ve Rusya sıraya girdi: Almanya da istedi ama kalmadı

İspanya ve Rusya sıraya girdi: Almanya da istedi ama kalmadı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.