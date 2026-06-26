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Rozetlerini Erdoğan takmıştı! Mansur Yavaş sessiz kalmadı

Son dönemde art arda belediye başkanı transferleri gelirken Mansur Yavaş’ın sözleri gündem oldu. Yavaş, parti değiştiren başkanlar için yaptığı yorumla dikkat çekti.

Rozetlerini Erdoğan takmıştı! Mansur Yavaş sessiz kalmadı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Mamak metrosu şantiyesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve incelemelerde bulundu.

Rozetlerini Erdoğan takmıştı! Mansur Yavaş sessiz kalmadı 1

MAMAK BELEDİYE BAŞKANI ŞAHİN EŞLİK ETTİ

Yavaş, programına ABB Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı Raylı Sistemler Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek başladı.

Rozetlerini Erdoğan takmıştı! Mansur Yavaş sessiz kalmadı 2

Ziyarette Yavaş'a, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin eşlik etti.

Rozetlerini Erdoğan takmıştı! Mansur Yavaş sessiz kalmadı 3

Burada yetkililer tarafından Yavaş ve Şahin'e projenin güncel durumuna ilişkin slayt üzerinden bilgi verildi.

Rozetlerini Erdoğan takmıştı! Mansur Yavaş sessiz kalmadı 4

Görüşmede, 5 istasyonun fiilen yapımına başlandığı ifade edildi.

Rozetlerini Erdoğan takmıştı! Mansur Yavaş sessiz kalmadı 5

2029 HEDEFİ

Toplantıda proje takvimi de değerlendirildi.

Rozetlerini Erdoğan takmıştı! Mansur Yavaş sessiz kalmadı 6

Çalışmaların 16 Temmuz 2025 tarihinde başladığı hatırlatıldı. Projenin 14 Ocak 2029'da tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.

Rozetlerini Erdoğan takmıştı! Mansur Yavaş sessiz kalmadı 7

Yavaş, bilgilendirmenin ardından ziyaret için ayarlanan bir belediye otobüsüne binerek basın mensupları ile şantiye alanına geçti.

Rozetlerini Erdoğan takmıştı! Mansur Yavaş sessiz kalmadı 8

'SEÇİM TARİHİ' GÖNDERMESİ

Yavaş, projenin bitim tarihiyle ilgili "Seçimden önceye çekeriz inşallah." ifadesini kullandı.

Rozetlerini Erdoğan takmıştı! Mansur Yavaş sessiz kalmadı 9

NATO ZİRVESİ İÇİN OLUMLU MESAJ

Yavaş, NATO Zirvesi hazırlıkları vesilesiyle trafiğin kapatılması sonucu birçok iyileştirmeyi yapma fırsatı bulduklarını belirterek, NATO'nun burada yapılmasının Ankara'nın tanıtımı açısından da olumlu olduğunu kaydetti.

PARTİ TRANSFERLERİNE DİKKAT ÇEKEN YORUM

Bazı belediye başkanlarının parti değiştirmesine ilişkin soru üzerine Yavaş, "Eğer bu seçmen başka bir partiden belediye başkanı seçmek isteseydi seçerdi zaten." dedi.

Rozetlerini Erdoğan takmıştı! Mansur Yavaş sessiz kalmadı 10

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SİYASETTE TRANSFER TRAFİĞİ HIZLANDI

Dün AK Parti’nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan AK Parti’ye katılmıştı. Üç başkana rozetleri Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılmıştı.

Rozetlerini Erdoğan takmıştı! Mansur Yavaş sessiz kalmadı 11

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DAHA ÖNCE LEVENT KOÇ DA GEÇMİŞTİ

Daha öncesinde ise Ankara Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den ayrıldıktan sonra AK Parti’ye katılmıştı.

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Kaynak: AA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Belediye başkanı ak parti
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