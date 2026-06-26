Rozetlerini Erdoğan takmıştı! Mansur Yavaş sessiz kalmadı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Mamak metrosu şantiyesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve incelemelerde bulundu.

MAMAK BELEDİYE BAŞKANI ŞAHİN EŞLİK ETTİ

Yavaş, programına ABB Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı Raylı Sistemler Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek başladı.

Ziyarette Yavaş'a, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin eşlik etti.

Burada yetkililer tarafından Yavaş ve Şahin'e projenin güncel durumuna ilişkin slayt üzerinden bilgi verildi.

Görüşmede, 5 istasyonun fiilen yapımına başlandığı ifade edildi.

2029 HEDEFİ

Toplantıda proje takvimi de değerlendirildi.

Çalışmaların 16 Temmuz 2025 tarihinde başladığı hatırlatıldı. Projenin 14 Ocak 2029'da tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.

Yavaş, bilgilendirmenin ardından ziyaret için ayarlanan bir belediye otobüsüne binerek basın mensupları ile şantiye alanına geçti.

'SEÇİM TARİHİ' GÖNDERMESİ

Yavaş, projenin bitim tarihiyle ilgili "Seçimden önceye çekeriz inşallah." ifadesini kullandı.

NATO ZİRVESİ İÇİN OLUMLU MESAJ

Yavaş, NATO Zirvesi hazırlıkları vesilesiyle trafiğin kapatılması sonucu birçok iyileştirmeyi yapma fırsatı bulduklarını belirterek, NATO'nun burada yapılmasının Ankara'nın tanıtımı açısından da olumlu olduğunu kaydetti.

PARTİ TRANSFERLERİNE DİKKAT ÇEKEN YORUM

Bazı belediye başkanlarının parti değiştirmesine ilişkin soru üzerine Yavaş, "Eğer bu seçmen başka bir partiden belediye başkanı seçmek isteseydi seçerdi zaten." dedi.

SİYASETTE TRANSFER TRAFİĞİ HIZLANDI

Dün AK Parti’nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan AK Parti’ye katılmıştı. Üç başkana rozetleri Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılmıştı.

DAHA ÖNCE LEVENT KOÇ DA GEÇMİŞTİ

Daha öncesinde ise Ankara Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den ayrıldıktan sonra AK Parti’ye katılmıştı.

Kaynak: AA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır