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Özgür Özel hakkında çarpıcı iddia! 'Görevi iptal edilecek'

Mutlak butlan kararının ardından CHP'nin başına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinden CHP sözcüsü olarak belirlenen Müslim Sarı, Özgür Özel'le ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu. Sarı, Özel'in TBMM Grup Başkanı görevinin iptal edileceğini öne sürdü.

Özgür Özel hakkında çarpıcı iddia! 'Görevi iptal edilecek'

CHP'de çalkantılı günler devam ederken Özgür Özel ile ilgili çarpıcı bir iddia daha ortaya atıldı. Cumhuriyet'te yer alan habere göre CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Özgür Özel'in grup başkanlığının TBMM Başkanlığı tarafından iptal edileceğini ileri sürdü.

Özgür Özel hakkında çarpıcı iddia! Görevi iptal edilecek 1

"ÖZEL'İN TBMM GRUP BAŞKANI GÖREVİ İPTAL EDİLECEK"

Sarı'nın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"Çünkü usulsüz bir seçim. Seçim şekil koşullarına uygun değil. Kaç gün önce, hangi gündemle duyurdun. Her şeyin bir usulü, şekli var. Ayrıca genel başkanın bilgisi dahilinde olmayan bir grup seçimi yapılabilir mi? Grup başkanı genel başkana bağlı olarak çalışılır. 'Ben yaptım oldu' deyince olur mu"

Özgür Özel hakkında çarpıcı iddia! Görevi iptal edilecek 2

"ÖZGÜR BEY ARKASINDA DURSUN"

Sarı, "Kurultay yapamıyoruz, hukuken imkansız. Arkadaşlarımızın derdi kurultay değil, kurultay yapılamayacağını onlar da biliyor. Onların derdi partiyi ayrıştırmak, zorlamak ve parti kurmak. Şu anda Genel Başkan Kılıçdaroğlu 'Haydi kurultaya gidiyoruz' dese kurultay yapamaz. Açık hukuki bir durum var. Biz aynı partinin insanlarıyız. Nasıl bir yol bulacağız, bu cendereden nasıl çıkacağız, gelin beraber yol haritasını konuşalım.

Kemal Bey gelecek ve grup toplantısı yapacak. Özgür Bey de gelsin yönetsin, arkasında dursun" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP
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