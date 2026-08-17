Özgür Özel İBB davasında yaşananlara sert çıktı: "İmamoğlu'nun savunmasından korkuyorlar"

53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı İBB davasının 65. duruşması bugün başladı. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar katıldı.

İMAMOĞLU'NUN TALEBİNE RET

Sözcü TV'nin aktardığına göre İmamoğlu'nun davada savunma yapma talebine mahkeme başkanı "Listeye göre gideceğiz, uygun yerde savunma yaptıracağız" yanıtını verdi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN TEPKİ

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de duruşmayı takip ediyor. Silivri'de cezaevi önünde dava ve duruşmaya ilişkin açıklamalarda bulunan Özel şunları kaydetti: