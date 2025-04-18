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Özgür Özel'in Bahçeli'ye daveti çok konuşulacak! Formülünü açıkladı: "Buyursun gelsin, ön kapıdan da yan kapıdan da görüşürüz"

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı davanın hızla karara bağlanması gerektiğini savunan MHP lideri Devlet Bahçeli gündeme damga vurdu. Bu çıkışı üzerine Bahçeli'ye CHP lideri Özgür Özel'den çok konuşulacak bir davet geldi. Şartını sunup "Ön kapıdan da yan kapıdan da görüşürüz" diyerek Bahçeli'yle temasa kapı aralayan Özgür Özel formülünü açıkladı.

Özgür Özel'in Bahçeli'ye daveti çok konuşulacak! Formülünü açıkladı: "Buyursun gelsin, ön kapıdan da yan kapıdan da görüşürüz"
Hazar Gönüllü

İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturmasının yankıları sürüyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan ve İBB ile TBB başkanlığı görevlerinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu haftalardır Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu. İmamoğlu'nun hakim karşısına çıkacağı tarih tartışılırken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuyla ilgili yaptığı çıkışla gündeme yön verdi.

BAHÇELİ: "İVEDİLİKLE KARARA BAĞLANMALI"

İmamoğlu'nun tutukluluğuna değinen Bahçeli "İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni saran hırsızlık, rüşvet ve yolsuzluk iddialarından dolayı Silivri Cezaevi’nde bulunan zanlı Ekrem İmamoğlu’yla ilgili mahkeme süreçlerinin ivedilikle görüşülüp karara bağlanması gerekmektedir" diyerek sürecin ilerleyişi hakkında mesaj vermişti.

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"SUÇSUZA BERATI, SUÇLUYSA TECZİYESİ TEMİN EDİLMELİ"

Bahçeli, İmamoğlu hakkında verilecek karara ilişkin şu değerlendirmesiyle de dikkat çekmişti:
"Tanık ifadeleri, sarih ve sahici delillerle birlikte diğer sair bilgi, belge ve bulguların dava dosyasına eksiksiz ilavesinin yapılması suretiyle kovuşturma etapları tamamlanmalı, şayet zanlı Ekrem İmamoğlu suçsuzca beratı, değilse tecziyesi maşeri vicdana muvafık halde mutlaka ve olabilecek en kısa sürede temin edilmelidir."

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ÖZGÜR ÖZEL'DEN BAHÇELİ'YE DAVET

Bahçeli'nin bu çıkışı geniş yankı uyandırınca CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den de bir o kadar çarpıcı bir yanıt geldi. BirGün'den Semra Kardeşoğlu'na konuşan Özel, Bahçeli'ye yaptığı teklifle dikkat çekti. "Bahçeli’ye bu sözleri söyleten nedir? Gelen bu güçlü tepki mi?" sorusuna Özel şöyle yanıt verdi:

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"BU IŞIĞA KATKI SAĞLAYACAKSA BUYURSUN GELSİN"

"Bahçeli'nin ifadelerini, gazeteciler, siyaset yorumcuları değerlendirsin. Biz Bahçeli'yi demokratik zemine davet ediyoruz. Biz kendi önümüze tuttuğumuz ışıkla yürüyeceğiz. Burada en önde de gençler yürüyor, bütün demokratlar yürüyor. Bahçeli tutulan bu ışığa katkı sağlayacaksa buyursun gelsin. Hiç kuşku yok ki ışığını bizim önümüze doğru tutabilir ama onun tuttuğu ve istikamet verdiği ışıktan yürümeyeceğiz. Bu kadar kötülük yapmış birisi "Gelin buradan yürüyün" dese inanmam mümkün olmaz. Bizi şeytanlaştırdığı, terörle bitiştirdiği yerden sonra gelin buradan yürüyün, vallahi ben oradan yürüme niyetinde değilim.

"ÖN KAPIDAN DA YAN KAPIDAN DA GÖRÜŞÜRÜZ"

Bahçeli, demokrasiyi savunuyorsa, ön kapıdan da yan kapıdan da görüşürüz diyorum. Ama 19 Mart darbesine bir şey demeyeceksin, bir sürü eş genel başkan, genel başkan, siyasetçi tutuklu olacak bir şey demeyeceksin, Erdoğan'ın Akın Gürlek'le yaptığı işlere bir şey demeyeceksin bu olmaz.

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"BAHÇELİ İLE 3T FORMÜLÜ YAPALIM"

Şimdi baktı “Terörsüz Türkiye” meselesi dışında başka bir gündem var. Gündem bir başka yerde belirleniyor artık. Buna karşı bir patika yol söyleyeceksin. Hayır ben demokrasi üzerinden yürümeye devam edeceğim. Terörsüz Türkiye'ye katkı sağlıyorum, şeffaf bir şekilde, Meclis’te, Kürt meselesini demokratik yollarla çözmek üzerinden katkı sağlıyorum. 3T formülü yapalım Bahçeli ile. “Terörsüz Türkiye”, “Tutuksuz yargılama” “TRT'den yayınlama” olsun. Ben terörsüz Türkiye'ye Meclis’te demokratik destek vereceğim. O da tutuksuz yargılama ve TRT'den yayınlamaya destek versin."

"GELECEKTE SANDIĞI DA ORTADAN KALDIRMAYI GÖZE ALIR"

Öte yandan Özgür Özel, erken seçim hedefine ilişkin de konuştu. "Sandığın kurulması bile özel bir hedef haline geldi sanırım?" sorusunu yanıtlayan Özel şunları söyledi:

"Evet birinci hedef sandığa kavuşmak. Çünkü sandığı, seçimi anlamsız kılmaya çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız. Dünyanın en büyük metropolüne kayyum atamaya kalkmak, en önemli rakibini tutuklatmak büyük bir gözü dönmüşlükten başka bir şey değil. Bir yıl önceki sandığı ve orada ortaya çıkmış halk iradesini ortadan kaldırmaya çalışan zihniyet, gelecekte kazanamayacağını düşündüğü sandığı da ortadan kaldırmayı göze alır. Onun için birinci hedef sandığı bu gözü dönmüşlüğün elinden kurtarmak ve bir seçim yapabilmek. Tekrar etmek gerekirse, ‘otokrasi mi demokrasi mi’ kararını vermek. Burada bütün muhalefet birlikte olmak zorundayız. Sonra da demokrasinin yeniden inşası lazım."

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Özgür Özel CHP MHP
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