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"Erdoğan'sız AK Parti"nin oyları eriyor, CHP'yle fark iki katından fazla! Bu anketin benzeri yok: Adaylık tartışmaları alevlenecek...

Son seçim anketinde bugüne dek sorulmamış bir soru yöneltilince ortaya çıkan sonuç haliyle şaşırtıcı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyaseti bırakması durumunda AK Parti'nin rekabetteki yeri büyük merak konusuydu. Ankette vatandaşlara sorulan "Erdoğan'sız AK Parti"nin oyu büyük oranda erirken CHP'yle arasındaki makas da açıldı. Erdoğan'ın ocak ayındaki sözleri bir daha aday olabileceği yönünde yorumlanmıştı...

"Erdoğan'sız AK Parti"nin oyları eriyor, CHP'yle fark iki katından fazla! Bu anketin benzeri yok: Adaylık tartışmaları alevlenecek...
Hazar Gönüllü

Siyasette son dönem seçim atmosferini aratmayacak kadar gergin. Başta CHP olmak üzere muhalefet erken seçim için ısrarını sürdürüyor. Özellikle İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması, İmralı süreci gibi gelişmeler hesaba katıldığında partilerin güncel oy oranları yeniden merak konusu oldu. SAROS Araştırma vatandaşlara "Erdoğan'sız AK Parti"yi sordu, sonuçlar gündem oldu.

ERDOĞAN'DAN 'ADAYLIK' SİNYALİ Mİ?

11 Ocak'ta AK Parti'nin Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi'nde sahneye çıkan türkücü İbrahim Tatlıses, Erdoğan'a "Önümüzdeki dönem cumhurbaşkanlığına var mısınız?" diye sormuştu. Tatlıses, Erdoğan'dan "Sen varsan varım" yanıtını alınca "Söz aldık. Ölümüne sizinleyim" demişti. Bu diyalog Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı için sinyal olduğu şeklinde yorumlanmıştı.

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ANAYASA'YA GÖRE ERDOĞAN ADAY OLABİLİYOR MU?

2018’de yürürlüğe giren cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre, bir kişi en çok iki kez cumhurbaşkanı seçilebiliyor. Bu durumda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir kez daha aday olması için Anayasa’nın değişmesi gerekiyor.

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ANKET: "ERDOĞAN'SIZ AK PARTİ"DE OYLAR ERİYOR

SAROS Araştırma, 11-18 Mart tarihleri arasında 26 il, 168 ilçede bir seçim anketi gerçekleştirdi. Ankette katılımcılara yöneltilen sorulardan biri “AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan siyaseti bırakırsa kime oy verirsiniz?” idi. Bu senaryoda AK Parti'nin oy oranındaki erime dikkatlerden kaçmadı.

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YÜZDE 20'LİK OY KAYBI

Anket sonucunda Erdoğan'ın siyasete devam etmemesi durumunda AK Parti'ye vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 13,2 oldu. AK Parti, 2023 milletvekilliği seçimlerinde yüzde 35,62 oranında oy alarak birinci parti olmuştu. 2024 yerel seçimlerinde ise yüzde 32,38 oy alarak birinciliği CHP'ye devretmişti.

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CHP'YLE MAKAS AÇILIYOR

Anket sonucuna göre CHP'yle AK Parti'nin arasındaki makas da bir hayli açılıyor. Oy farkının 16,6'yı bulduğu ankette tüm partilerin oy oranları şöyle:

CHP: Yüzde 29.8

AK Parti: Yüzde 13.2

MHP: Yüzde 13

DEM Parti: Yüzde 10.7

İYİ Parti: Yüzde 7.6

YRP: Yüzde 5.7

DEVA Partisi: Yüzde 5.5

Zafer Partisi: Yüzde 4.7

Anahtar Parti: Yüzde 2.7

Gelecek Partisi: Yüzde 2.3

Saadet Partisi: Yüzde 2

TİP: Yüzde 1.6

Diğer: Yüzde 1.3

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seçim anketi Recep Tayyip Erdoğan CHP ak parti anket
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