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Özgür Özel: 'Rümeysa Öztürk'ün serbest kalması hepimizi sevindirdi'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “ABD'de Filistin davasına destek veren bir yazı yazdığı için 45 gündür gözaltında tutulan doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk’ün serbest kalması hepimizi sevindirdi” dedi.

Özgür Özel: 'Rümeysa Öztürk'ün serbest kalması hepimizi sevindirdi'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “ABD'de Filistin davasına destek veren bir yazı yazdığı için 45 gündür gözaltında tutulan doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk’ün serbest kalması hepimizi sevindirdi. Alınan bu sonuç, Türkiye’de ve dünyada adalet için yükselen vicdanlı seslerin kazanımı olmuştur. Ancak ne yazık ki o seslerin arasında Sayın Erdoğan’ın sesi yoktu. “Ortağı” Trump isteyince Rahip Brunson’u bir gecede gönderen Erdoğan, kendi vatandaşının özgürlüğünü talep edemedi. Biliyoruz ki, Erdoğan’ı Rümeysa’ya susturan güç; KKTC’nin yok sayılmasına da Trump’ın Gazze’yi boşaltma planına da sessiz bırakmaktadır. Bu suskunluk teslimiyettir. Biz, kendi evlatlarımızı da KKTC’nin varlığını da Filistin davasını da savunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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(DHA)
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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