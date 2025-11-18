HABER

Özgür Özel ve Tülay Hatimoğulları da aralarında! Yeni dokunulmazlık dosyaları TBMM'de

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın da aralarında bulunduğu 11 milletvekili hakkında dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu.

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı ve Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları, CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, DEM Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez, DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan ve DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu Kutevi."Kaynak: AA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel dokunulmazlık tbmm
