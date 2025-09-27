HABER

Özgür Özel yeni PM ve YDK üyeleriyle Anıtkabir'de!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 22. Olağanüstü Kurultay'da seçilen Parti Meclisi (PM), Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri ve milletvekilleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özel, beraberindeki PM, YDK üyeleri ve milletvekilleriyle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulundu.

Merdivenlerdeki fotoğraf çekiminin ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Özel, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Özgür Özel, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Sayın Genel Başkanım, 21 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 22'nci Olağanüstü Kurultayımızda görev alan Parti Meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu üyelerimiz ve 28. dönem milletvekillerimiz ile birlikte huzurunuzdayız.

Sizden emanet demokrasimizi ve partimizi hedef alan 19 Mart 2025 tarihli sivil darbe teşebbüsüne karşı milletimizle birlikte verdiğimiz mücadeleyi, ülkemizin dört bir köşesinde kararlılıkla sürdürüyoruz. Kurucu kadrolarımızdan aldığımız ilhamla Türkiye'de adaleti, demokrasiyi ve toplumsal refahı hakim kılana dek, egemenliğin sahibi olan milletimizin üzerinde hiçbir güce inanmadan azimle çalışmaya söz veriyoruz.

'Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin devlet halinde varlığı kabul olunamaz.' sözünüzden aldığımız ilhamla mahkemede, gelirde ve sosyal hayatta adaleti sağlamak, ülkemizin dünyadaki saygınlığını yüceltmek için gereken birikime ve örgütlü güce sahibiz. Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor, size ve kurucu kadrolarımıza minnetlerimizi sunuyor, tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Özel, daha sonra beraberindeki heyetle İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün Anıtkabir'deki mezarını ziyaret ederek çiçek bıraktı.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

