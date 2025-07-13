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Özgürlük Filosu'nun yeni yardım gemisi 'Handala' İtalya'dan hareket etti

Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun yeni gemisi ‘Handala’, İtalya'nın Syracusa Limanı'ndan hareket etti.

Özgürlük Filosu'nun yeni yardım gemisi 'Handala' İtalya'dan hareket etti

Özgürlük Filosu Koalisyonu’na ait ‘Handala’ isimli gemi, bugün yerel saatle 12.00 sıralarında İtalya'nın Syracusa Limanı'ndan yola çıktı. Adını Filistinli karikatürist Naci el-Ali'nin çizdiği ve ‘adaletsizliğe sırtını dönmüş, çıplak ayaklı mülteci çocuğu’ tasvir eden Filistinli bir çizgi film karakteri ‘Handala’dan alan gemide aktivistler ve teknik personelin de bulunduğu 18 kişi ile insani yardım malzemeleri yer alıyor.

Geminin Gazze kıyılarına yaklaşık bir hafta içinde varması bekleniyor. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
gemi Gazze
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