HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Pakistan-Afganistan çatışmasında yeni gelişme! 48 saatlik anlaşma...

Afganistan yönetiminin, ülkenin Spin Boldak bölgesi ile Pakistan’ın Chaman bölgesinde yaşanan çatışmaların ardından ateşkes talebinde bulunduğu iddia edilmişti. Pakistan'dan yeni açıklama geldi. Yapılan açıklamada 48 saatlik geçici ateşkes kararı alındığı duyuruldu.

Pakistan-Afganistan çatışmasında yeni gelişme! 48 saatlik anlaşma...
Ufuk Dağ

Pakistan yönetimi günlerdir süren Afganistan çatışmasıyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Yönetim 48 saatlik ateşkes kararı alındığını duyurdu. Karaçi merkezli Geo News'e konuşan güvenlik yetkilileri, Pakistan ordusunun, Afgan gücüne ait çok sayıda karakol ve tankı imha ettiğini aktardı. Yetkililer, Spin Boldak ve Chaman bölgelerinde yaşanan çatışmaların ardından Afgan hükümetinin ateşkes talebinde bulunduğunu öne sürdü. Bu açıklamadan saatler sonra 48 saatlik ateşkes kararı aldındı.

Pakistan-Afganistan çatışmasında yeni gelişme! 48 saatlik anlaşma... 1

Afgan hükümetinin sosyal medyada Pakistan ordusuna ait savaş ekipmanlarını ele geçirdiği yönünde "sahte" videolar yaydığını ifade eden yetkililer, bu görüntülerin "gerçek dışı ve temelsiz" olduğunu kaydetti.

PAKİSTAN 25 İLA 30 AFGAN GÜCÜ ÖLDÜRÜLDÜ

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) tarafından yapılan açıklamada da, Afganistan'ın Hayber Pahtunhva'daki sınır karakollarına saldırı düzenlediği belirtildi. Açıklamada, saldırılara karşılık olarak 6 tankın imha edildiği ve 25 ila 30 Afgan gücünün öldüğünün tahmin edildiği ifade edildi.

HİNDİSTAN'A PROVOKATİF SÖYLEMLERİNİ DURDURMA ÇAĞRISI

ISPR'den yapılan başka bir açıklamada ise, Hint ordusunun Bihar ve Batı Bengal'de düzenlenecek seçimler öncesinde tekrarladığı "provokatif söylemler" eleştirilerek, bu tür açıklamaların bölgesel barış ve istikrar için ciddi risk oluşturduğu savunuldu.

Pakistan-Afganistan çatışmasında yeni gelişme! 48 saatlik anlaşma... 2

Açıklamada, ülkelerin, artık Hindistan'ı, "sınır ötesi terörizmin gerçek yüzü ve bölgesel istikrarsızlığın merkez üssü olarak" gördüğü ileri sürüldü.

Yeni Delhi hükümetinin, Pakistan'ın topraklarını savunmaya "hazır ve kararlı olduğunu" anlaması gerektiği belirtilen açıklamada, "Her türlü saldırganlık eylemi, gelecek nesiller tarafından hatırlanacak hızlı, kararlı ve yoğun bir tepkiyle karşılanacaktır." ifadesi kullanıldı.

Pakistan-Afganistan çatışmasında yeni gelişme! 48 saatlik anlaşma... 3

PAKİSTAN'IN AFGAN YÖNETİMİNDEN BEKLENTİSİ

Pakistan, Afganistan'da Taliban'ın 2021 yılında kontrolü ele almasından bu yana yeni yönetimin Pakistan Talibanı (TTP) konusunda tedbir almasını istiyor.

İslamabad yönetimi, terör örgütü olarak sınıflandırdığı ve topraklarında çok sayıda eylem düzenleyen TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini, Kabil yönetiminin ise örgüte karşı tedbir almadığını vurguluyor.

Afgan yönetimi ise TTP’nin kendi topraklarında faaliyet göstermediğini savunuyor.

TTP, Afganistan ile Pakistan arasında İngiliz sömürge döneminde oluşturulan ve fiilen sınır işlevi gören Durand Hattı'nın iki ülkeye yayılmış Peştun kuşağındaki aşiretler bölgesini aktif şekilde kullanıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kırşehir’de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklamaKırşehir’de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Üniversite öğrencilerine şiddetle mücadele anlatıldıÜniversite öğrencilerine şiddetle mücadele anlatıldı

Anahtar Kelimeler:
Afganistan Pakistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.