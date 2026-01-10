Pakistan'da operasyonlarda 11 militan öldürüldü

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde iki ayrı operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 11 silahlı militan öldürüldü. Güvenlik güçlerinin başarıları dikkat çekti.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, operasyona ilişkin açıklama yaptı. Operasyonlar, Kuzey Veziristan ve Kurram bölgelerinde gerçekleşti.

Açıklamada, Pakistan güvenlik güçlerinin istihbarata dayalı çalışmaları yürüttüğünü belirtti. 8 Ocak'ta, Pakistan Talibanı'na (TTP) mensup 11 silahlı militan etkisiz hale getirildi.

Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Ayrıca, bölgedeki diğer teröristleri ortadan kaldırmak için çalışmalar devam ediyor.

Pakistan, terörizm tehdidini tamamen ortadan kaldırmak adına kararlılıkla ilerliyor. Terörle mücadele, hız kesmeden sürdürülüyor.

Pakistan'da, özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde silahlı saldırılar artış gösteriyor. Bu bölgelerde, militan grupların etkinliği endişe verici.

Silahlı gruplar, Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını iddia ediyor. Ancak bu gruplar, güvenlik güçlerine ve sivil halka saldırılar düzenliyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini savunuyor. TTP, saldırılarını buradan organize ediyor. Ancak Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) saldırıları dikkat çekiyor. BLA, Belucistan'ın Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının yönetimini talep ediyor.Kaynak: AA | Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır