HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Pakistan'da operasyonlarda 11 militan öldürüldü

Güvenlik güçleri, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde silahlı militanları etkisiz hale getirdi.

Pakistan'da operasyonlarda 11 militan öldürüldü

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde iki ayrı operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 11 silahlı militan öldürüldü. Güvenlik güçlerinin başarıları dikkat çekti.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, operasyona ilişkin açıklama yaptı. Operasyonlar, Kuzey Veziristan ve Kurram bölgelerinde gerçekleşti.

Açıklamada, Pakistan güvenlik güçlerinin istihbarata dayalı çalışmaları yürüttüğünü belirtti. 8 Ocak'ta, Pakistan Talibanı'na (TTP) mensup 11 silahlı militan etkisiz hale getirildi.

Pakistan da operasyonlarda 11 militan öldürüldü 1

Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Ayrıca, bölgedeki diğer teröristleri ortadan kaldırmak için çalışmalar devam ediyor.

Pakistan, terörizm tehdidini tamamen ortadan kaldırmak adına kararlılıkla ilerliyor. Terörle mücadele, hız kesmeden sürdürülüyor.

Pakistan'da, özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde silahlı saldırılar artış gösteriyor. Bu bölgelerde, militan grupların etkinliği endişe verici.

Silahlı gruplar, Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını iddia ediyor. Ancak bu gruplar, güvenlik güçlerine ve sivil halka saldırılar düzenliyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini savunuyor. TTP, saldırılarını buradan organize ediyor. Ancak Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Pakistan da operasyonlarda 11 militan öldürüldü 2

Belucistan'da Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) saldırıları dikkat çekiyor. BLA, Belucistan'ın Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının yönetimini talep ediyor.Kaynak: AA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bilecik'te kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 1 yaralıBilecik'te kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı
Sulama kanalında kaybolan sürücü 13 gündür aranıyorSulama kanalında kaybolan sürücü 13 gündür aranıyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Pakistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Petro'yu tehdit etmişti! Trump yeni gelişmeyi duyurup tarih verdi

Petro'yu tehdit etmişti! Trump yeni gelişmeyi duyurup tarih verdi

Dev finale saatler kala çok büyük sürpriz!

Dev finale saatler kala çok büyük sürpriz!

Selen Görgüzel ve Can Yaman dahil 5 isim gözaltında!

Selen Görgüzel ve Can Yaman dahil 5 isim gözaltında!

Akaryakıt tabelasında 1 indirim 1 zam!

Akaryakıt tabelasında 1 indirim 1 zam!

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.