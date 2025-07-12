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Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı sellerde ölenlerin sayısı 104'e çıktı

Pakistan genelinde etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 104'e yükseldi.

Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı sellerde ölenlerin sayısı 104'e çıktı

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumundan yapılan açıklamada, Hayber Pahtunhva, Doğu Pencap, Sind ve Belucistan eyaletlerinde muson yağmurlarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Pakistan da muson yağmurlarının yol açtığı sellerde ölenlerin sayısı 104 e çıktı 1

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI ARTIYOR

Yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 104'e çıktığı bildirilen açıklamada, 200 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Pakistan da muson yağmurlarının yol açtığı sellerde ölenlerin sayısı 104 e çıktı 2

Açıklamada, ülke genelinde yağışların şiddetini artırabileceğine işaret edilerek, yerel yetkililere teyakkuzda olmaları uyarısı yapıldı.

MUSON YAĞMURLARI YÜZLERCE CAN ALIYOR

Pakistan'ın birçok şehrinde her yıl temmuz-eylül aylarında etkili olan muson yağmurları, ülkede yüzlerce kişinin ölmesine ve maddi kayıplara yol açıyor.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sel yağmur Pakistan
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