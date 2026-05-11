Pakistan’daki karakol saldırısında can kaybı 15’e yükseldi

Pakistan’ın Afganistan sınırında yer alan Khyber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Bannu’daki Fateh Khel karakoluna düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda can kaybı arttı. Polis yetkilisi Sajjad Khan, saldırıda karakolda 18 polisin bulunduğunu belirterek, 15’inin hayatını kaybettiğini, 3’ünün yaralandığını açıkladı. Khan, patlamanın ardından saldırganların yoğun ateş açtığını ve karakola çeşitli yönlerden saldırdığını belirtti.

Saldırının ardından bölge güvenlik çemberine alınırken, saldırganların yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Bölgede ek kontrol noktaları kurulurken, Yerel sakinler de kolluk kuvvetlerine destek vermek için sokağa çıktı. Hayatını kaybedenler polisler halk tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Soruşturmanın ilk sonuçlarına göre, saldırganlar saldırıda yaklaşık bin ila bin 500 kilogram patlayıcı madde kullandı.



