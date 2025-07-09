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Palet yangını fabrikaya sıçradı: 4 işçi dumandan etkilendi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kompozit panel üretimi, alüminyum kompozit boyama hizmetlerinin yapıldığı fabrika bahçesindeki palet yangını fabrikaya sıçradı. Dumandan etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı.

Palet yangını fabrikaya sıçradı: 4 işçi dumandan etkilendi
Begüm Özkaynak

Olay, Hatip Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı üzerindeki fabrikada meydana geldi. Kompozit panel üretimi, alüminyum kompozit boyama hizmetlerinin yapıldığı fabrikanın bahçesindeki tahta paletler henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın büyüyerek, fabrika binasına sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yaklaşık 1 saat sonra söndürüldü.
Yangın sonrası fabrikada büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangınla esnasında dumandan etkilenen 4 işçi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Tekirdağ fabrika
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