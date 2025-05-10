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Pamuk fabrikasında yangın; 2 işçi dumandan etkilendi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, pamuk fabrikasında çıkan yangında, 2 işçi dumandan etkilendi.

Pamuk fabrikasında yangın; 2 işçi dumandan etkilendi

Güllühüyük Mahallesi'nde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki pamuk fabrikasında, saat 12.00 sıralarında, yangın çıktı. Pres makinesinden kaynaklandığı değerlendirilen yangına ilk müdahaleyi, fabrika işçileri yaptı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi bölgeye sevk edildi. Fabrikada zarara yol açan yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

Dumandan etkilenen fabrika işçisi M.Y. (20) ve B.S. (43), olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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