Pamukkale 2025’in en fazla ziyaret edilen 2’inci örenyeri oldu

Pamukkale Hierapolis Örenyeri, 2025 yılında 2 milyon 299 bin 914 ziyaretçiyle Türkiye’nin en çok ziyaret edilen örenyerleri arasında ikinci sırada yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından paylaşılan 2025 yılı verilerine göre, Türkiye genelindeki müze ve örenyerleri yıl boyunca 33 milyon 129 bin 106 ziyaretçiyi ağırladı. Bu büyük ilginin en önemli duraklarından biri ise Pamukkale oldu. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Pamukkale Hierapolis Örenyeri, 2025 yılında 2 milyon 299 bin 914 ziyaretçi ile Türkiye’nin en çok ziyaret edilen örenyerleri arasında ikinci sıraya yerleşerek Denizli’nin kültür ve turizmdeki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koydu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre 2025 yılında en çok ziyaret edilen ilk 5 müze ve örenyeri şu şekilde sıralandı: Efes Örenyeri, Pamukkale Hierapolis Örenyeri, Göreme Örenyeri, Zelve-Paşabağlar Örenyeri, Galata Kulesi.

Kaynak: İHA

