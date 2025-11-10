Pancar sırasında silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı

Olay, Yurtbaşı Beldesi Şeker Fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pancar sırasında bekleyen H.P. ile H.K. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle H.P. kardeşi Ö.P. ile birlikte tekrardan fabrikanın oraya geldi. Kardeşlerden birisi yanında getirdiği silahla H.K.’yı yaralarken, olayda H.P. ile Ö.P. kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçakla yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır