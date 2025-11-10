HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Pancar sırasında silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı

Elazığ’da pancar alım sırasında yaşanan silahlı bıçaklı kavgada 1 kişi silahla 2 kişi de bıçakla yaralandı.

Pancar sırasında silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı

Olay, Yurtbaşı Beldesi Şeker Fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pancar sırasında bekleyen H.P. ile H.K. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle H.P. kardeşi Ö.P. ile birlikte tekrardan fabrikanın oraya geldi. Kardeşlerden birisi yanında getirdiği silahla H.K.’yı yaralarken, olayda H.P. ile Ö.P. kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçakla yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Pancar sırasında silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı 1

Pancar sırasında silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı 2

Pancar sırasında silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı 3Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Elazığ’da mikserden taşan beton asfalt yola döküldüElazığ’da mikserden taşan beton asfalt yola döküldü
İstanbul için uyarı! Bu geceden itibaren başlıyorİstanbul için uyarı! Bu geceden itibaren başlıyor

Anahtar Kelimeler:
Elazığ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Belçika'da alarm verilmişti! İngiltere harekete geçti: "Asker gönderiyoruz"

Belçika'da alarm verilmişti! İngiltere harekete geçti: "Asker gönderiyoruz"

'Gelenbe kırığı' uyarısı: Balıkesir merkezi etkilenebilir

'Gelenbe kırığı' uyarısı: Balıkesir merkezi etkilenebilir

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de tarihe geçti! Bunu 2020 yılından beri başarabilen yok

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de tarihe geçti! Bunu 2020 yılından beri başarabilen yok

30 yıl sonra çocukluk aşkıyla sevgili oldu! Dudak dudağa poz

30 yıl sonra çocukluk aşkıyla sevgili oldu! Dudak dudağa poz

'Çok net bir tahmin' Asgari ücret için canlı yayında rakam geldi 'İlk kez duyuyorum'

'Çok net bir tahmin' Asgari ücret için canlı yayında rakam geldi 'İlk kez duyuyorum'

Türkiye'nin 83 yıllık kuruyemiş devi iflasın eşiğinde!

Türkiye'nin 83 yıllık kuruyemiş devi iflasın eşiğinde!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.