HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Pancar yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Konya’nın Karapınar ilçesinde devrilen pancar yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Pancar yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı İpekçi Mahallesi Hüsrev Altınbaşak Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Ü. idaresindeki 42 BUP 15 plakalı Mercedes marka tır direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada şoför R.Ü. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şoför, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tırın devrilmesi sonucu yola ve çevredeki boş araziye saçılan pancarlar ise kepçe yardımıyla başka bir araca yüklendi.

Pancar yüklü tır devrildi: 1 yaralı 1

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kırklareli’nde yerli ve milli yulaf çeşitleri yaygınlaştırılacakKırklareli’nde yerli ve milli yulaf çeşitleri yaygınlaştırılacak
Çocuğun ölümüne neden olan sürücünün ehliyetine daha önce el konulmuşÇocuğun ölümüne neden olan sürücünün ehliyetine daha önce el konulmuş

Anahtar Kelimeler:
kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Akılalmaz olay! 15 yaşındaki çocuğun iç organları zarar gördü, yaşam mücadelesi veriyor

Akılalmaz olay! 15 yaşındaki çocuğun iç organları zarar gördü, yaşam mücadelesi veriyor

Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"

Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında yer krizi! Belinden tutup...

Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında yer krizi! Belinden tutup...

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti!

Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.