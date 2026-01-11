Reklam da fayda etmedi! Melik Yiğitel ve Gürbüz Evren canlı yayında birbirlerine fena girdi

Gazetecilerin canlı yayındaki kavgası gündem oldu. CNN Türk ekranlarında yaşanan kavgada Melik Yiğitel'in çileden çıktığı görüldü.

MELİK YİĞİTEL VE GÜRBÜZ EVREN KAPIŞTI

Yayında Mansur Yavaş ve Melih Gökçek'in icraatleri ve gündemdeki tartışmaları konuşulurken tartışma bir anda patlak verdi. Gürbüz Evren, "Burada arkadaşlar Melih Gökçek’i övüyor, Mansur Yavaş’ı yeriyor. Mansur Yavaş ilk seçimde %50 aldı, ikincide %60" deyince ipler gerildi.

Melik Yiğitel, Evren'e "Terbiyesizlik yapma, haddini bil" diye çıkıştı. Evren ise "Yağcılık yapma" diye karşılık verdi.

Bu anlarda Melik Yiğitel çileden çıktı, iki gazetecinin de sesleri yükseldi.

TEHDİTLER HAVADA UÇUŞTU

Sunucu Fulya Kalfa araya girip tarafları sakinleştirmeye çalışsa da kavga hararetli bir şekilde devam etti.

Yiğitel, Evren'e "Sana bunu ödetirim. Seni bitiririm" gibi tehditler savurdu.

REKLAM DA İŞE YARAMADI

İki taraf da öfkeli şekilde tartışmayı sürdürünce reklama gidildi. Ne var ki reklam dönüşünde de tartışma kısa süre daha devam etti.