Pankreas kanserinde gözden kaçan 7 belirti!

Midenin arkasında bulunan pankreas, sindirime yardımcı olmasının yanı sıra kan şekerinin düzenlenmesinde de önemli rol oynuyor. Pankreas kanserinin erken evrede fark edilmesini zorlaştıran en önemli etkenlerden biri ise hastalığın başlangıçta belirgin şikayetlere yol açmayabilmesi.

Doktor Philippa Kaye, hastalarda her zaman "dramatik bir belirti" görülmediğini, bazen sağlık durumunda "bir şeylerin birdenbire anlam ifade etmemesinin" önemli bir işaret olabileceğini söyledi.

ANİ BAŞLAYAN DİYABET VE KİLO KAYBINA DİKKAT

Kaye'nin paylaştığı vakalardan birinde, daha önce tipik risk faktörleri bulunmayan bir hastada ileri yaşlarda Tip 2 diyabet gelişti. Hastanın aynı zamanda kilo vermesi doktorun dikkatini çekti.

Fazla kilolu olmayan, ailesinde diyabet öyküsü bulunmayan hastadaki bu değişikliklerin birlikte görülmesi üzerine yapılan incelemelerde pankreas kanseri tespit edildi.

Doktor, özellikle yeni başlayan diyabetin açıklanamayan kilo kaybıyla birlikte görülmesi durumunda bunun doktor tarafından değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

PANKREAS KANSERİNİN 7 OLASI ERKEN UYARI İŞARETİ

1. Aniden diyabet gelişmesi

Tip 2 diyabet oldukça yaygın bir hastalık. Ancak ileri yaşlarda, belirgin risk faktörleri bulunmadan aniden ortaya çıkması ve başka değişikliklerle birlikte görülmesi araştırılması gereken bir durum olabilir.

2. Açıklanamayan kilo kaybı

Herhangi bir diyet veya yaşam tarzı değişikliği olmadan hızlı şekilde kilo vermek dikkat edilmesi gereken belirtilerden biri. Özellikle yeni başlayan diyabetle birlikte ortaya çıktığında doktor değerlendirmesi önem taşıyor.

3. Kan şekerinde ani değişiklikler

Pankreasla ilişkili diyabette kan şekeri değerleri hızlı şekilde yükselebilir ve kontrol edilmesi zorlaşabilir. Tedaviye rağmen kan şekeri seviyelerinin yükselmeye devam etmesi de değerlendirilmesi gereken bir durum olabilir.

4. Dışkılama alışkanlığında değişiklik

Pankreas sindirimde önemli rol oynadığı için işlevinin bozulması dışkıda değişikliklere yol açabilir. Yağlı, soluk renkli, kötü kokulu, yağlı görünümlü ve klozette suyun üzerinde yüzen dışkı dikkat edilmesi gereken belirtiler arasında yer alıyor.

5. İdrarın koyulaşması

İdrarın normalden belirgin şekilde koyulaşması da bazı durumlarda pankreas kanseriyle ilişkili olabilir. Bu belirtinin tanıdan aylar önce ortaya çıkabileceğine ilişkin araştırmalar bulunuyor.

6. Sırta vuran karın ağrısı

Sırt ağrısı son derece yaygın bir şikayet. Ancak pankreas kanserinde ağrı üst karın bölgesinde başlayıp sırta doğru yayılabilir. Bazı hastalarda yemek sonrasında veya düz yatıldığında şikayetin artabildiği belirtiliyor.

7. Sarılık

Ciltte veya gözlerin beyaz kısmında sararma, pankreas kanserinin bilinen belirtilerinden biri. Tümörün safra kanalını engellemesi sonucunda safra akışı bozulabilir ve sarılık ortaya çıkabilir.

'HER BELİRTİ KANSER ANLAMINA GELMİYOR'

Bu belirtilerden herhangi birinin görülmesi tek başına pankreas kanseri olduğu anlamına gelmiyor. Benzer şikayetler çok sayıda farklı sağlık sorunundan da kaynaklanabiliyor.

Ancak vücutta ani, açıklanamayan veya kalıcı bir değişiklik fark edildiğinde bunu göz ardı etmemek ve bir doktora başvurmak önem taşıyor. Özellikle birden fazla belirtinin aynı dönemde ortaya çıkması durumunda tıbbi değerlendirme yapılması gerekiyor.