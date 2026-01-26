Papa 14. Leo'dan yapay zeka uyarısı! Düzenleme yapılmasını istedi

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Dünya Sosyal İletişim Günü için yazdığı bir mesajda, arkadaşça veya samimi davranışları taklit edebilen kişiselleştirilmiş sohbet robotlarına karşı uyarıda bulundu.

PAPA'DAN DÜZENLEME YAPILMASI ÇAĞRISI

Business Insider'da yer alan habere göre; Papa 14. Leo, "Aşırı şefkatli sohbet robotları, her an mevcut ve kolayca erişilebilir olmalarının yanı sıra, duygusal durumlarımızın gizli mimarları haline gelerek insanların mahremiyet alanını işgal edebilirler" diye yazdı.

Papa, kullanıcıları sohbet robotlarıyla duygusal, aldatıcı veya manipülatif bağlar kurmaktan korumak için ulusal ve uluslararası düzenlemeler yapılması çağrısında bulundu.

Papa, "Teknoloji endüstrisinden politika yapıcılara, yaratıcı işletmelerden akademiye, sanatçılardan gazetecilere ve eğitimcilere kadar tüm paydaşlar, bilinçli ve sorumlu bir dijital vatandaşlığın oluşturulması ve uygulanmasına dahil olmalıdır" ifadelerini kullandı.

PAPA'NIN YAPAY ZEKAYA YÖNELİK ENDİŞELERİ

Papa 14. Leo, Papalık görevine seçilmesinden bu yana birkaç kez yapay zekâ ve bu teknolojiye ilişkin endişeleri hakkında konuştu.

Papa olduktan sonraki ilk konuşmasında, yapay zekayı papalık döneminin odak noktası haline getirmek istediğini ve bu teknolojinin insan onuru, adalet ve emek için yeni zorluklar yarattığını söylemişti. Kasım ayında X üzerinden yapay zeka liderlerine yazarak, yapay zeka araçlarını oluştururken ahlaki muhakeme yeteneğini geliştirmeleri çağrısında bulunmuştu.

Geçen yılın sonunda Papa; Bir Character.AI sohbet robotuyla etkileşime girdikten sonra intihar ederek hayatını kaybeden 14 yaşındaki Sewell Setzer'ın annesi Megan Garcia ile görüşmüştü.