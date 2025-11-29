HABER

Papa 14. Leo İstanbul'da 4 bin kişilik ayini yönetti

Papa 14. Leo, Volkswagen Arena'da yaklaşık 4 bin kişilik ayini yönetti. Ayin yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşti.

Türkiye'ye gelişinin 3'üncü gününde İstanbul'daki temaslarını sürdüren Papa, Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi'ndeki toplantısının ardından Balat'taki Fener Rum Patrikhanesi'ne geçti. Çan sesleri eşliğinde patrikhaneye giren Papa 14. Leo'nun bu ziyaretinde de bölgede yoğun güvenlik önlemleri hakimdi.

AYİN TAMAMLANDI

Papa 14'üncü Leo, patrikhanedeki programının ardından yaklaşık 4 bin kişilik büyük ayini yönetmek üzere yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde Volkswagen Arena'ya giriş yaptı. Burada yaklaşık bir buçuk saat kalan Papa 14'üncü Leo, ayinin tamamlanmasının ardından Volkswagen Arena'dan ayrıldı.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Papa 14. Leo
