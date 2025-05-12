Papa Francis'in 'Türkiye' vasiyeti! 'Mutlaka oraya gitsin' diyerek o ilçeyi işaret etmiş

Hayatını kaybeden Papa Francis'in yerine 69 yaşındaki Kardinal Robert Prevost getirilmişti. 14. Leo lakabını kullanacak olan yeni Papa ile ilgili dikkat çeken bir Türkiye iddiası ortaya atıldı.

8 MAYIS'TA SEÇİLMİŞTİ

Peru vatandaşı olan Chicago doğumlu Prevost, iki günlük papalık toplantısının ardından 8 Mayıs'ta Katoliklerin yeni papası olarak seçildi.



YENİ PAPA'NIN LGBT GÖRÜŞÜ MERAK EDİLİYORDU

Papa Francis'e yakın bir merkezci ve reformcu olarak kabul edilen 69 yaşındaki Prevost, papa seçilme konusunda önde gelen bir isim olarak görülmüyordu. Çoğunluğun oyunu alarak seçilen yeni papanın Francis'in ilerici düşünceleriyle ilgili tavrı merak edildi. Bilindiği üzere Papa Francis, kilisenin LGBTQ+ toplumuna daha hoşgörülü davranması yönünde bir dizi açıklama yapmıştı.

Francis, birçok LGBTQ+ Katolik, önde gelen savunucularla sık sık bir araya gelmişti. Papa Francis, LGBTQ+ insanların suçlulaştırılmasını "yanlış" olarak tanımlamadan önce eşcinsel olmanın "suç olmadığını" söylemişti. Uganda'nın Eşcinsellik Karşıtı Yasası'nı kınamış ve "ayrımcılık bir günahtır ve LGBTQ+ topluluklarına yönelik şiddet kabul edilemez" demişti.

"HALEFİM MUTLAKA İZNİK'E GİTSİN"

Anka Haber Ajansı'nın haberine göre, eski Papa Francis'in sözlü vasiyeti ortaya çıktı.

Francis'in vasiyetinde yerine seçilecek Papa için şu ifadeleri kullanıldı:

"Ben hayatta olmazsam halefim mutlaka İznik’e gitsin"

Yine Anka'ya göre, Papa 14. Leo'nun bu sene İznik'i ziyaret etmesi bekleniyor.

NEDEN İZNİK?

Hristiyanlığın ilk evrensel kilise meclisi olan İznik Konsili 325 yılının Mayıs ayında burada toplanması ve burada kabul edilen itikat formülü, Hristiyanlığın esasını oluşturduğı için İznik'in Hristiyanlıkta önemli bir yeri var.