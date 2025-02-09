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  4. Papa Franciscus konuşmasına devam edemedi, özür diledi! Yerini yardımcısına bırakmak zorunda kaldı

Papa Franciscus konuşmasına devam edemedi, özür diledi! Yerini yardımcısına bırakmak zorunda kaldı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
09.02.2025 17:55
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Papa Franciscus, yönettiği ayinde nefes almakta güçlük çektiğini belirterek, yardımcısından konuşmasını tamamlamasını istedi.

Papa Franciscus konuşmasına devam edemedi, özür diledi! Yerini yardımcısına bırakmak zorunda kaldı

Katolik aleminin her 25 yılda bir kutladığı geleneksel ‘Jübile’ yılı kapsamında farklı meslek gruplarını Vatikan’da kabul eden Papa Franciscus, bugün de çoğunluğu İtalyan güvenlik güçlerinden olmak üzere farklı ülkelerden yaklaşık 30 bin askere yönelik özel ayini yönetti.

"ÖZÜR DİLERİM NEFES ALMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYORUM"

Bronşit olması nedeniyle bazı kabullerini erteleyen ya da sınırlı gerçekleştiren 88 yaşındaki Papa Franciscus’un bugünkü ayin sırasında yorgun olduğu gözlendi. Katoliklerin ruhani lideri, ayin sırasında, “Özür dilerim, nefes almakta güçlük çekiyorum” diyerek, yardımcısından konuşmasını okumasını istedi.

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"HER YERDE SİLAHLAR SUSSUN"

Papa, ayinin son bölümünde ise pazar duasındaki konuşmasını kendisi yaparak; inananları, Ukrayna, Filistin, İsrail, Myanmar, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Kivu bölgesi ve Sudan'da barış olması için dua etmeye çağırarak, “Her yerde silahlar sussun” dedi.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
Papa Katolik Kilisesi ayin nefes
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