HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Papa, Paskalya çerçevesinde cezaevinde mahkumları ziyaret etti

Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus'un, Katoliklerin bu hafta sonu kutlamaya hazırlandığı Paskalya Yortusu çerçevesinde, nekahet döneminde olmasına rağmen önceki yıllarda yaptığı gibi bir cezaevini ziyaret ettiği bildirildi.

Papa, Paskalya çerçevesinde cezaevinde mahkumları ziyaret etti

Vatikan'dan yapılan açıklamaya göre, Paskalya'dan önceki "Kutsal Perşembe" olarak anılan günde genellikle Roma'daki cezaevlerinde, Hz. İsa'nın, çarmıha gerilmeden bir gün önce sevgisini göstermek için 12 havarisinin ayağını yıkamasıyla başlayan ritüeli sürdüren Papa Franciscus, bugün de Regina Coeli cezaevine gitti.

Papa, bugün öğleden sonra yaptığı ziyaretinde, cezaevindeki etkinliklere ve dini eğitimlere düzenli olarak katılan farklı milletlerden 70 mahkumlar bir araya geldi.

Cezaevi Müdürü Claudia Clementi, ziyaretinden ötürü Katoliklerin ruhani liderine tüm mahkumlar adına minnetini dile getirdi.

Papa da kısa süre önce geçirdiği çift taraflı zatürre hastalığına ve nekahet döneminde olduğuna işaret ederek "Ben her yıl (kutsal) Perşembe günü, İsa'nın yaptığı gibi, hapishanede ayak yıkama töreni yapmayı seviyorum. Bu yıl bunu yapamıyorum ama sizlerin yanında olmak istiyorum. Sizler ve aileleriniz için dua ediyorum." ifadelerini kullandı.

Burada kısa bir süre dua eden ve toplamda 30 dakika kalan Papa, mahkumlarla selamlaştıktan sonra cezaevinden ayrıldı.

İyileşme döneminde olan Papa'nın önceki yılların aksine bu yılki Paskalya ayinlerini yönetmesi beklenmiyor.

Şubat ayında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 14 Şubat’ta Roma'daki Gemelli Hastanesi'ne kaldırılan ve burada çift taraflı zatürre teşhisiyle 38 gün boyunca tedavi gördükten sonra 23 Mart'ta taburcu edilen Papa Franciscus, halihazırda nekahet döneminde bulunuyor ve önemli etkinliklerde kısa süreli olmak üzere halkın karşısına çıkıyor. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sağlık Bakanlığı ve KKTC Sağlık Bakanlığı arasında hastane yapımına ilişkin protokol imzalandıSağlık Bakanlığı ve KKTC Sağlık Bakanlığı arasında hastane yapımına ilişkin protokol imzalandı
Türk Yıldızları, Mersin semalarında prova uçuşu yaptıTürk Yıldızları, Mersin semalarında prova uçuşu yaptı

Anahtar Kelimeler:
Papa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Samsun'daki okulda veli ile sınıf öğretmeni arasında 'Başörtüsü' tartışması! "Kadın gibisin, Suriyeli, Afganlı gibi söylemlerle..."

Samsun'daki okulda veli ile sınıf öğretmeni arasında 'Başörtüsü' tartışması! "Kadın gibisin, Suriyeli, Afganlı gibi söylemlerle..."

Trump'tan Çin ile ilgili açıklama: 'Yeni anlaşma yapacağız'

Trump'tan Çin ile ilgili açıklama: 'Yeni anlaşma yapacağız'

Cem Küçük'ün '1 milyon lira aldı' iddiasına o isimden çarpıcı hamle! "Kendisi babam yaşında..."

Cem Küçük'ün '1 milyon lira aldı' iddiasına o isimden çarpıcı hamle! "Kendisi babam yaşında..."

Ev hanımlarının emekli olması için 2 şart!

Ev hanımlarının emekli olması için 2 şart!

Anne babalar dikkat! Bu 5 çocuk ürünü piyasadan toplatıldı

Anne babalar dikkat! Bu 5 çocuk ürünü piyasadan toplatıldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.