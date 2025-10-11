Papara'nın kurucusu Ahmed Faruk Karslı'ya 28 yıla kadar hapis istendi!

Dijital ödeme kuruluşu Papara Elektronik Para A.Ş. şirketi hakkında "yasa dışı bahis", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma" ile "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Şirket sahibi Ahmed Faruk Karslı hakkında 28 yıla kadar hapis ve 50 milyon TL idari para cezası istendi. Dört yöneticiye 28 yıla kadar, örgüt üyesi olduğu iddia edilen 20 kişiye 24 yıla kadar hapis talep edildi.

İddianamede, iki yıl içinde 12 milyar TL yasa dışı bahis gelirinin 2016 yılından bu yana dijital ödeme kuruluşu olarak faaliyet izni bulunan Papara üzerinden aktarıldığı belirtildi.

13 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI!

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar üzerinden başlatılan soruşturma kapsamında, mayıs ayında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Papara A.Ş. başta olmak üzere 10 adet şirkete, şüphelilerin varlık hesaplarına, 6 adet tekneye, 74 adet araca ve 8 adet konut olmak üzere yaklaşık 5 milyar TL değerinde mal varlığına el konulduğunu açıkladı.

Karslı'nın sahibi olduğu Papara Holding A.Ş. başta olmak üzere toplam 10 şirkete İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliğinin kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

26 BİNDEN FAZLA HESAP 102 FARKLI YASA DIŞI BAHİS SİTESİNDE KULLANILDI

Papara uygulamasının, Türkiye'de resmi olarak kayıtlı olmayan birçok bahis sitesi için ödeme aracı olarak kullanıldığı uzun zamandır biliniyor.

MASAK raporlarında yapılan analizler sonucunda 26 bin 12 kişi adına açılan Papara hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı ve toplam işlemler tutarının 12 milyar 879 milyon 558 bin TL olduğu kaydedildi.

Yapılan açıklamada, "Papara sistemleri üzerinden açılan toplamda 26 bin 12 hesabın 102 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığı, bu hesaplardan elde edilen yasadışı finansal hacmin yüksek tutarlı olduğunun belirlendiği ve bu meblağların platform aracılığı ile 274 farklı banka hesabına aktarıldığının saptandığı, ardından bu suç gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı, tespit edilen 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin yasadışı bahis örgütü liderleriyle iş birliği halinde olduğu ve bu doğrultuda Papara isimli ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis örgütleriyle örtülü bir anlaşma süreci içerisinde olduğu anlaşılmıştır" denildi.