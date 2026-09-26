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Para biriktirmek için 15 günlüğüne kurye olmuştu! İlk iş gününde korkunç kaza...

Antalya'da motosikletiyle, folklifte çarparak hayatını kaybeden 17 yaşındaki çocuk, yakınları ve arkadaşları tarafından son yolculuğa uğurlandı. Gencin, staj öncesi para biriktirmek için bir işyerine 15 günlüğüne kurye olarak girdiği ve ilk iş gününde kazanın yaşandığı öğrenildi.

Para biriktirmek için 15 günlüğüne kurye olmuştu! İlk iş gününde korkunç kaza...

Kaza, Manavgat'ın Sanayi Mahallesi 2055 sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Yiğit Söyler'in (17) kullandığı 07 BVU 732 plakalı motosiklet, arızalandığı için yol ortasında duran Şifa Ç.'nin kullandığı tescil kaydı bulunmayan forkliftin ön vinç demir kısımlarına çarptı.

Para biriktirmek için 15 günlüğüne kurye olmuştu! İlk iş gününde korkunç kaza... 1

KAHREDEN ÖLÜM

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada motosiklet sürücüsünün seyir halindeyken forkliftin vinç demirine başını çarparak motosikletten yere düştüğü anlar kayda girdi.

Para biriktirmek için 15 günlüğüne kurye olmuştu! İlk iş gününde korkunç kaza... 2

Ağır yaralanan ve 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü Yiğit Söyler, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Para biriktirmek için 15 günlüğüne kurye olmuştu! İlk iş gününde korkunç kaza... 3

15 GÜNLÜĞÜNE GİRMİŞ...

Bugün, Manavgat ilçesi Sarılar Mazarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine Yiğit Söyler'in ailesi, yakınları, mahalle sakinleri, okul arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törenin ardından Söyler son yolculuğuna uğurlandı.

Para biriktirmek için 15 günlüğüne kurye olmuştu! İlk iş gününde korkunç kaza... 4

Öte yandan, Yiğit Söyler'in Çıraklık Eğitim Merkezinde eğitim görüp daha önce staj yaptığı yerden ayrıldığı, yeni staj yerine başlamadan önce 15 günlüğüne bir restoranda para kazanmak için kuryeliğe girdiği ve ilk iş gününde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Para biriktirmek için 15 günlüğüne kurye olmuştu! İlk iş gününde korkunç kaza... 5

Para biriktirmek için 15 günlüğüne kurye olmuştu! İlk iş gününde korkunç kaza... 6

Para biriktirmek için 15 günlüğüne kurye olmuştu! İlk iş gününde korkunç kaza... 7

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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