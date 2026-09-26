ABD Başkanı Trump, "İran'ın 7 günlük teklifini reddediyorum"

ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşıyla ilgili yeni açıklamalar yaptı.

"KONTROLÜ TAMAMEN ELE GEÇİRDİK"

İran'ın Hürmüz için yaptığı 7 günlük ateşkes teklifini reddettiğini açıklayan Trump, "İran'ın büyük kayıplar yaşadığı gerekçesiyle derhal yeniden

başlatmak istediği herhangi bir anlaşmayı reddediyorum. Büyük bir zafer kazanıyoruz ve Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü tamamen ele geçirdik. Hürmüz Boğazı'nın etrafına çelik bir duvar ördük ve İran'ın artık parası yok çünkü boğaz kapatıldı." ifadelerini kullandı.

"AMBARGO İŞE YARIYOR"

Trump, "Sahte haberlerden hoşlanmıyorum. İran'a uygulanan ambargo işe yarıyor ve sahte haber medyası bunu görmüyor" dedi.

İRAN DUYURMUŞTU

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması için arabulucular aracılığıyla ABD'ye 7 günlük "kesin" bir plan sunduklarını belirterek, kararın Washington'a ait olduğunu söylemişti.