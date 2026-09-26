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ABD Başkanı Trump, "İran'ın 7 günlük teklifini reddediyorum"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz için 7 günlük ateşkes teklifini reddettiğini açıkladı. Trump, "Büyük bir zafer kazanıyoruz ve Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü tamamen ele geçirdik." dedi.

ABD Başkanı Trump, "İran'ın 7 günlük teklifini reddediyorum"
Metin Yamaner

ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşıyla ilgili yeni açıklamalar yaptı.

"KONTROLÜ TAMAMEN ELE GEÇİRDİK"

İran'ın Hürmüz için yaptığı 7 günlük ateşkes teklifini reddettiğini açıklayan Trump, "İran'ın büyük kayıplar yaşadığı gerekçesiyle derhal yeniden
başlatmak istediği herhangi bir anlaşmayı reddediyorum. Büyük bir zafer kazanıyoruz ve Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü tamamen ele geçirdik. Hürmüz Boğazı'nın etrafına çelik bir duvar ördük ve İran'ın artık parası yok çünkü boğaz kapatıldı." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, "İran ın 7 günlük teklifini reddediyorum" 1

"AMBARGO İŞE YARIYOR"

Trump, "Sahte haberlerden hoşlanmıyorum. İran'a uygulanan ambargo işe yarıyor ve sahte haber medyası bunu görmüyor" dedi.

ABD Başkanı Trump, "İran ın 7 günlük teklifini reddediyorum" 2

İRAN DUYURMUŞTU

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması için arabulucular aracılığıyla ABD'ye 7 günlük "kesin" bir plan sunduklarını belirterek, kararın Washington'a ait olduğunu söylemişti.

ABD Başkanı Trump, "İran ın 7 günlük teklifini reddediyorum" 3

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Anahtar Kelimeler:
İran Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı
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