Para dolu çantayı arabanın üstünde unuttu, çantayı bulan kadın kayıplara karıştı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir iş adamı, para dolu çantasını otomobilin üzerinde unuttu. Çantayı bulan kadın, para dolu çantayla ortadan kayboldu.

Para dolu çantayı arabanın üstünde unuttu, çantayı bulan kadın kayıplara karıştı

Edinilen bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde aracına binmek isteyen iş adamı S.G., para dolu çantasını aracının üzerine koydu. Aracına binen S.G., çantasını arabanın üzerinde unutarak harekete geçti.

ARACIN ÜZERİNDE UNUTTUĞU ÇANTA CADDEDE DÜŞTÜ

Cadde üzerinde araçtan düşen çantayı önce yoldan geçen bir çocuk fark etti. Çantayı alan küçük çocuk, cadde üzerindeki spor aletlerinin üzerine koydu. Cadde üzerinde bebek arabasıyla gezen bir kadın ise, çantayı alarak uzaklaştı. Yaşananlar güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.

ÇANTANIN İÇİNDE 2 BİN 500 DOLAR VE ÇEKLER VARDI

Çantasının kaybolduğunu fark eden S.G., geri dönüp çantasını aramaya başladı. Çevredeki işyerinin güvenlik kamerasını inceleyen iş adamı, çantasının bir kadın tarafından alındığını görünce karakola giderek şikayetçi oldu. Çantanın içinde 2 bin 500 dolar ile 10 yapraklı çek koçanı olduğu öğrenildi.

25 Ekim 2025
Kaynak: İHA
