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Para ve altın çalan 2 kadından biri tutuklandı

28.02.2025 14:12
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Afyonkarahisar’da girdikleri evden ziynet eşyası ve altın çalan 2 kadından birisi polisin yaklaşık 45 saat süren kamera incelemesi sonrası Eskişehir’de yakalandı.

Para ve altın çalan 2 kadından biri tutuklandı

Olay, kent merkezi Selçuklu mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ü.Ş., isimli vatandaş emniyete başvurarak evinde bulunan para ve ziynet eşyalarının çalındığı ihbarında bulundu. Bunun üzerine harekete geçen ekipler 30 farklı kameradan yaklaşık 45 saatlik kamera incelemesi yaptı. Yapılan çalışma sonrası olayın gerçekleştiren şahısların N.U. ve G.A. isimli kadınlar olduğu belirlendi. Ardından şahısların peşine düşen ekipler şüphelilerin Eskişehir’de ikamet ettiklerini belirledi.

BİRİ TUTUKLANDI DİĞERİ ARANIYOR

Ekipler N.U. isimli şahsı Eskişehir’de yakalayarak Afyonkarahisar’a getirildi. Şahsın ikametinde yapılan aramada bahse konu altın ve paralar ele geçirildi. N.U isimli şahsın yapılan sorgulamasında Eskişehir 5. Asliye Ceza Mahkemesi, Balıkesir 9. Asliye Ceza Mahkemesi ve Akçakoca Asliye Ceza Mahkemesince ‘Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık’ suçlarından 3 ayrı arama kaydı olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen N.U. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. G.A. isimli şahsın yakalanması için başlatılan çalışmanın ise sürdüğü belirtildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar Altın para
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