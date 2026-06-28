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Paris cehennemi yaşıyor: Cenaze salonları doldu, Kovid-19 dönemine dönüyorlar

Fransa’da rekor sıcaklıklar hayatı felç ederken Paris’te tablo ağırlaşıyor. Can kayıplarının ardından başkentteki cenaze salonları doldu, yetkililer Kovid-19 dönemindekine benzer geçici morg çözümlerinin yeniden gündeme gelebileceğini açıkladı.

Paris cehennemi yaşıyor: Cenaze salonları doldu, Kovid-19 dönemine dönüyorlar

Avrupa’yı etkisi altına alan aşırı sıcaklar Fransa’da hayatı felç etti. Başkent Paris’te can kayıplarının artmasıyla cenaze törenleri öncesi naaşların bekletildiği merkezler doldu. Ulusal Cenaze Hizmetleri Federasyonu Sözcüsü Gautier Caton, BFMTV’ye yaptığı açıklamada Paris’teki iki cenaze salonunda da yer kalmadığını doğruladı. Caton, durumun günler içinde daha da ağırlaştığını belirterek, “Bu aşamada başka bir çözümümüz yok” dedi.

'CENAZE SALONU' İDDİALARI DOĞRULANDI

Fransa’daki Ulusal Cenaze Hizmetleri Federasyonu Sözcüsü Gautier Caton, BFMTV’ye yaptığı açıklamada, Paris’teki iki cenaze salonunun da dolduğunu doğruladı.

Paris cehennemi yaşıyor: Cenaze salonları doldu, Kovid-19 dönemine dönüyorlar 1

"DURUM KÖTÜLEŞİYOR"

Caton, Paris’teki tüm cenaze salonlarının dolu olmasına şaşırmadığını belirterek, "Hafta başında şaşkın olabilirdik ancak perşembe gününden bu yana durum kötüleşiyor." dedi.

Ciddi sayıda ölüm yaşandığını kaydeden Caton, Paris’in yakın çevresindeki cenaze salonlarında da yoğunluk yaşandığını vurguladı.

Caton, ailelere yakınlarının naaşlarını daha uzaktaki cenaze salonlarına götürmeyi tavsiye etmekten başka seçeneklerinin olmadığına işaret ederek, "Bu aşamada başka bir çözümümüz yok." ifadesini kullandı.

Paris cehennemi yaşıyor: Cenaze salonları doldu, Kovid-19 dönemine dönüyorlar 2

Aşırı sıcakların bölgeleri farklı şekilde etkilediğini ve nüfus yoğunluğunun her yerde aynı olmadığını hatırlatan Caton, bu nedenle ülkedeki cenaze salonlarının durumunun bölgelere göre değiştiğini kaydetti.

'RUNGIS' SEÇENEĞİ GÜNDEMDE

Caton, başkent Paris, Lille çevresi, İle-de-France ve Centre-Val de Loire bölgelerinin bu durumdan daha fazla etkilendiğine dikkati çekerek, gelecek günlerde daha fazla ölüm yaşanması halinde yapılabilecekler konusunda şunları kaydetti:

Paris cehennemi yaşıyor: Cenaze salonları doldu, Kovid-19 dönemine dönüyorlar 3

"Her bir valilik, Rungis'te (kentinde) daha önce olduğu gibi naaşların yerleştirilmesi için binaların veya alanların kullanıma açılması ya da Kovid döneminde gördüğümüze benzer şekilde hastanelerde cenazeleri muhafaza etmek üzere konteynerlerin veya özel olarak donatılmış araçların temin edilmesi gibi düzenlemeler yapacaktır diye düşünüyorum."

Başkent Paris’te yalnızca 2 cenaze salonu bulunuyor.

Fransa’da "cenaze odaları" olarak da adlandırılan bu "cenaze salonları", cenaze törenlerinden önce naaşların muhafaza edildiği ve ailelerin yakınlarına veda etmek için geldiği özel olarak tasarlanmış binalar olarak hizmet veriyor.

74 KİŞİ SUDA BOĞULDU

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, Le Parisien gazetesine verdiği demeçte, aşırı sıcakların etkili olduğu ülkede, 18 Haziran'dan bu yana çoğu 15 ila 25 yaş arası olan 74 kişinin suda boğulduğunu belirtti.

Paris cehennemi yaşıyor: Cenaze salonları doldu, Kovid-19 dönemine dönüyorlar 4

Nunez, bu ölümlerin çoğunun yüzmenin yasak olduğu ve denetim yapılmayan nehir, dere ve göletlerde meydana geldiğini kaydederek, bu boğulma olaylarında çok sayıda kişinin kalp krizine bağlı olarak öldüğünü ifade etti.

Bakan Nunez, aşırı sıcakların başladığı günden bu yana kültürel faaliyetlerin yasaklanmasına ilişkin 14, spor faaliyetlerinin yasaklanmasına ilişkin ise 64 karar aldıklarını belirtti.

Fransa'daki acil sağlık hizmeti veren kurumun verilerine göre, Paris'te dün aşırı sıcaklardan etkilendiği değerlendirilen 109 kişi yaşamını yitirmişti. Bu sayının yalnızca ev ve kamusal alanda hayatını kaybedenleri kapsadığı bildirilmişti.

Paris cehennemi yaşıyor: Cenaze salonları doldu, Kovid-19 dönemine dönüyorlar 5

Paris cehennemi yaşıyor: Cenaze salonları doldu, Kovid-19 dönemine dönüyorlar 6


Kaynak: AA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Paris Fransa
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