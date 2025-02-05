HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Paris'te Atatürk büstüne saldırı! Paris Trabzonlular derneğinin hayata geçirdiği büste PKK terör örgütü lehine sloganlar yazıldı

Paris'te Atatürk büstüne saldırı! Paris Trabzonlular derneğinin hayata geçirdiği büste PKK terör örgütü lehine sloganlar yazıldı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
05.02.2025 17:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa’nın başkenti Paris’te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Paris Trabzonlular Derneği tarafından hayata geçirilen Atatürk büstüne çirkin bir saldırı gerçekleştirildi. Büst yerinden sökülüp tahrip edilirken, dernek duvarlarına terör örgütü PKK lehine sloganlar yazıldığı açıklandı.

Paris'te Atatürk büstüne saldırı! Paris Trabzonlular derneğinin hayata geçirdiği büste PKK terör örgütü lehine sloganlar yazıldı

Yunus Emre Enstitüsü, Fransa’nın başkenti Paris’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Paris Trabzonlular Derneği’nin projesi olarak hayata geçirilen Atatürk büstüne saldırı yapıldığını duyurdu. Saldırıda yerinden sökülüp tahrip edilen büstün bulunduğu derneğin duvarlarına da PKK terör örgütü lehine yazılar yazıldığı aktarıldı. Kimliği belirsiz kişilerce gerçekleştirilen saldırıya yönelik soruşturma başlatıldı.

PKK LEHİNE SLOGANLAR YAZILMIŞ

Türkiye’nin dilini ve kültürünü tanıtmak amacıyla Paris yakınlarındaki Epinay-sur-Seine banliyösünde Kültür ve Tanıtma Müşavirliği, Yunus Emre Enstitüsü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Kültür ve Tanıtma Müşavirliği iş birliğiyle Paris Trabzonlular Derneği’nin hayata geçirdiği Atatürk büstü saldırıya uğradı. Enstitü’den yapılan bilgilendirmeye göre büst, kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edilerek, duvarlara terör örgütü PKK lehine sloganlar yazıldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Türkiye’nin Paris Büyükelçiliği, hukuki süreci takip ederken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
pkk Paris Fransa atatürk terör örgütü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sergen Yalçın'ın acı günü! Kardeşi Gürsoy Yalçın hayatını kaybetti

Sergen Yalçın'ın acı günü! Kardeşi Gürsoy Yalçın hayatını kaybetti

Galatasaray'dan gizemli paylaşım! Kevin de Bruyne adım adım Aslan oluyor! İşte videodaki ilginç detay...

Galatasaray'dan gizemli paylaşım! Kevin de Bruyne adım adım Aslan oluyor! İşte videodaki ilginç detay...

Eski belediye başkanı kar yağışını izlemek isterken can verdi

Eski belediye başkanı kar yağışını izlemek isterken can verdi

Ekrem İmamoğlu için hapis istemi

Ekrem İmamoğlu için hapis istemi

Taksiciyi katletmişti... İstinaf, itirazı reddetti!

Taksiciyi katletmişti... İstinaf, itirazı reddetti!

Plan hazırlandı! ABD'den Suriye için tarihi hamle: Askerlerini geri çekiyor

Plan hazırlandı! ABD'den Suriye için tarihi hamle: Askerlerini geri çekiyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Mont, polar, bot... Outdoor giyimin yıldızı Columbia'da fırsat zamanı

Mont, polar, bot... Outdoor giyimin yıldızı Columbia'da fırsat zamanı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Çok satanlarda zirvede! Tek filtreyle 150 litre su ve yılda 5000 TL'den fazla tasarruf...

Çok satanlarda zirvede! Tek filtreyle 150 litre su ve yılda 5000 TL'den fazla tasarruf...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.