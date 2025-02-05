Paris'te Atatürk büstüne saldırı! Paris Trabzonlular derneğinin hayata geçirdiği büste PKK terör örgütü lehine sloganlar yazıldı

Yunus Emre Enstitüsü, Fransa’nın başkenti Paris’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Paris Trabzonlular Derneği’nin projesi olarak hayata geçirilen Atatürk büstüne saldırı yapıldığını duyurdu. Saldırıda yerinden sökülüp tahrip edilen büstün bulunduğu derneğin duvarlarına da PKK terör örgütü lehine yazılar yazıldığı aktarıldı. Kimliği belirsiz kişilerce gerçekleştirilen saldırıya yönelik soruşturma başlatıldı.

PKK LEHİNE SLOGANLAR YAZILMIŞ

Türkiye’nin dilini ve kültürünü tanıtmak amacıyla Paris yakınlarındaki Epinay-sur-Seine banliyösünde Kültür ve Tanıtma Müşavirliği, Yunus Emre Enstitüsü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Kültür ve Tanıtma Müşavirliği iş birliğiyle Paris Trabzonlular Derneği’nin hayata geçirdiği Atatürk büstü saldırıya uğradı. Enstitü’den yapılan bilgilendirmeye göre büst, kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edilerek, duvarlara terör örgütü PKK lehine sloganlar yazıldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Türkiye’nin Paris Büyükelçiliği, hukuki süreci takip ederken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

(DHA)