HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Park halindeki araca çarpan otomobildeki 4 kişi kazayı yara almadan atlattı

Düzce’de kontrolden çıkarak park halindeki araca çarpan otomobildeki 4 kişi kazayı yara almadan atlattı.Kaza, gece saatlerinde Rasim Bedir Paşa Bulvarı’nda meydana geldi.

Park halindeki araca çarpan otomobildeki 4 kişi kazayı yara almadan atlattı

Düzce’de kontrolden çıkarak park halindeki araca çarpan otomobildeki 4 kişi kazayı yara almadan atlattı.

Park halindeki araca çarpan otomobildeki 4 kişi kazayı yara almadan atlattı 1

Kaza, gece saatlerinde Rasim Bedir Paşa Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı’ndan Sanayi yönüne seyreden sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle park halindeki araç 5 metre savrularak bir iş yerinin önünde durdu.

Park halindeki araca çarpan otomobildeki 4 kişi kazayı yara almadan atlattı 2

Kazanın ardından otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan 4 kişinin, yapılan sağlık kontrollerinde herhangi bir yaralanmalarının olmadığı belirlendi. Kaza nedeniyle her iki araçta maddi hasar oluşurken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkan otomobilin hızla park halindeki araca çarptığı görülüyor.

Park halindeki araca çarpan otomobildeki 4 kişi kazayı yara almadan atlattı 3

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rize’de zirvelerde ‘karlı güneş’ güzelliğiRize’de zirvelerde ‘karlı güneş’ güzelliği
İğneada Balıkçı Barınağı’nda su ürünleri denetimiİğneada Balıkçı Barınağı’nda su ürünleri denetimi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Düzce
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Netanyahu yine boş durmuyor! Orta Doğu'yu karıştıracak plan

Netanyahu yine boş durmuyor! Orta Doğu'yu karıştıracak plan

CHP ile AK parti arasında kriz tartışması!

CHP ile AK parti arasında kriz tartışması!

Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları soruldu: "HD rüya gördüm, o bahçeden topla getir"

Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları soruldu: "HD rüya gördüm, o bahçeden topla getir"

Güllü'nün kızı cezaevinden konuştu, o ismi hedef aldı!

Güllü'nün kızı cezaevinden konuştu, o ismi hedef aldı!

'İşverenin itirazı yok' Asgari ücreti bu sözlerle açıkladı

'İşverenin itirazı yok' Asgari ücreti bu sözlerle açıkladı

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.