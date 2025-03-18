Park halindeki tıra çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kaza, dün saat 23.45 sıralarında Ekmel Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa'dan Anamur yönüne seyreden tırın sürücüsü Abdullah Ş., takograf süresi dolan aracını sağ şeride park etti. Bu sırada Bünyamin Ş.'nin kullandığı motosiklet, park halindeki tıra arkadan çarptı. Devrilen motosikletten asfalt zemine düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır