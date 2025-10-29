Park halindeki tıra çarpan motosikletli genç kazada hayatını kaybetti

Kaza, dün gece saat 01.00 sıralarında Yeni Mahalle D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Ali Doğan Tekin’in (20) kullandığı motosiklet, park halindeki park halindeki tıra arkadan çarptı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Muhammet Ali Doğan Tekin’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sonrası Tekin’in cansız bedeni önce hastaneye morguna ardından otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kaza sonrası inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHABu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır