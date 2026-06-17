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Park kavgasında ortalık kan gölüne döndü: Hem bıçak hem demir sopa! "Sakın ölme oğlum"

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Bursa'da park yeri kavgası dehşete dönüştü. Demir sopayla darbedildiği öne sürülen şahıs, baba oğlu bıçaklayıp kan döktü. Babası, ağır yaralı oğlunun başında "Sakın ölme oğlum" diyerek ağlarken hareketli anlar kameralara yansıdı.

Bursa’da esnaf arasındaki 'park yeri' kavgasında demir sopayla darbedilen M.A. (46), dükkan komşusu Savaş Dursun (52) ile oğlu Ahmet Dursun’u (23) bıçakladı. Boynundan bıçaklanan baba, göğsüne aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan oğluna tampon yapıp başında ağladı.

PARK YERİ KAVGASINDA BIÇAKLAR, SOPALAR ÇEKİLDİ

Olay, saat 11.30 sıralarında, Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Samanlı Caddesi’nde meydana geldi.

Park kavgasında ortalık kan gölüne döndü: Hem bıçak hem demir sopa! "Sakın ölme oğlum" 1

İddiaya göre; lastik dükkanı bulunan Savaş Dursun ve Ahmet Dursun ile dükkan komşuları olan demir doğrama atölyesi sahibi M.A. arasında, iş yeri önüne araç park etme nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı-sopalı kavgaya dönüştü.

Park kavgasında ortalık kan gölüne döndü: Hem bıçak hem demir sopa! "Sakın ölme oğlum" 2

Demir sopayla darbedildiği öne sürülen M.A., baba ile oğlunu bıçakladı.

Park kavgasında ortalık kan gölüne döndü: Hem bıçak hem demir sopa! "Sakın ölme oğlum" 3

Göğsüne aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Ahmet Dursun yere yığıldı.

Park kavgasında ortalık kan gölüne döndü: Hem bıçak hem demir sopa! "Sakın ölme oğlum" 4

Boynundan yaralanan Savaş Dursun ise oğlunun yarasına tampon yapıp başında bekledi.

Park kavgasında ortalık kan gölüne döndü: Hem bıçak hem demir sopa! "Sakın ölme oğlum" 5

OĞLUNUN BAŞINDA AĞLADI

Yerde yatan yaralı oğluna, "Sakın ölme oğlum" diyerek ağlayan Savaş Dursun’u çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.

Park kavgasında ortalık kan gölüne döndü: Hem bıçak hem demir sopa! "Sakın ölme oğlum" 6

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı Savaş Dursun ile Ahmet Dursun, kaldırıldıkları Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Park kavgasında ortalık kan gölüne döndü: Hem bıçak hem demir sopa! "Sakın ölme oğlum" 7

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Ahmet Dursun’un durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, M.A. ise polis eşliğinde götürüldüğü hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Park kavgasında ortalık kan gölüne döndü: Hem bıçak hem demir sopa! "Sakın ölme oğlum" 8

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa park
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