Park kavgasında ortalık kan gölüne döndü: Hem bıçak hem demir sopa! "Sakın ölme oğlum"

Bursa’da esnaf arasındaki 'park yeri' kavgasında demir sopayla darbedilen M.A. (46), dükkan komşusu Savaş Dursun (52) ile oğlu Ahmet Dursun’u (23) bıçakladı. Boynundan bıçaklanan baba, göğsüne aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan oğluna tampon yapıp başında ağladı.

PARK YERİ KAVGASINDA BIÇAKLAR, SOPALAR ÇEKİLDİ

Olay, saat 11.30 sıralarında, Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Samanlı Caddesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre; lastik dükkanı bulunan Savaş Dursun ve Ahmet Dursun ile dükkan komşuları olan demir doğrama atölyesi sahibi M.A. arasında, iş yeri önüne araç park etme nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı-sopalı kavgaya dönüştü.

Demir sopayla darbedildiği öne sürülen M.A., baba ile oğlunu bıçakladı.

Göğsüne aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Ahmet Dursun yere yığıldı.

Boynundan yaralanan Savaş Dursun ise oğlunun yarasına tampon yapıp başında bekledi.

OĞLUNUN BAŞINDA AĞLADI

Yerde yatan yaralı oğluna, "Sakın ölme oğlum" diyerek ağlayan Savaş Dursun’u çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı Savaş Dursun ile Ahmet Dursun, kaldırıldıkları Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Ahmet Dursun’un durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, M.A. ise polis eşliğinde götürüldüğü hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır