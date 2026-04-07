'Park lambası' kavgası: 3 kişi bıçakla yaralandı

Nevşehir’de bulunan bir parkta alkol alan şahıslar, "Bu parkın lambası neden yanmıyor" diye mahalle muhtarına küfür etti. Olaya muhtarın oğlu da dahil olunca tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı.

'Park lambası' kavgası: 3 kişi bıçakla yaralandı

Olay, 2000 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre C.Ö. ve C.Ö. 2000 Mahalle Muhtarlığı'nın olduğu parka oturarak alkol almaya başladı. Bir süre sonra mahalle muhtarını gören iki genç, muhtar Tuncay Bozkurt’a "Bu parkın lambaları neden yanmıyor" diye küfür etmeye başladı. Yaşanan tartışma sonrasında olay yerine gelen muhtarın oğlu Ş.B.’de tartışmaya dahil oldu.

BIÇAKLARLA SALDIRDILAR

Tartışma bir süre sonra kavgaya döndü. Taraflar yanında getirdiği bıçakla birbirine saldırdı. Kavgada C.Ö., C.Ö ile Ş.B. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan 3 kişi kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Park lambası kavgası: 3 kişi bıçakla yaralandı 1

Mahalle muhtarı Tuncay Bozkurt yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar bu parkın lambası neden yanmıyor diye benimle tartışmaya başladı. Daha sonrada küfürler ederek, tehdit etmeye başladı. Burayı harap ederiz, camını çerçeveni kırarız diye tehdit ettiler" ifadelerini kullandı.
Ekipler olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
5 yarım altın için yaşlı kadını boğarak öldürdü5 yarım altın için yaşlı kadını boğarak öldürdü
Rusya: "Durum hızla kötüleşiyor ve tamamen kontrolden çıkabilir"Rusya: "Durum hızla kötüleşiyor ve tamamen kontrolden çıkabilir"

En Çok Okunan Haberler
ABD basını duyurdu! Netanyahu'dan Trump'a ateşkes çağrısı

ABD basını duyurdu! Netanyahu'dan Trump'a ateşkes çağrısı

7 üniversite mezunu akademisyenin akılalmaz intikam planı! Aralarında profesör ve doçentler var...

7 üniversite mezunu akademisyenin akılalmaz intikam planı! Aralarında profesör ve doçentler var...

Trio derbiye noktayı koydu! Penaltı tartışmaları için çok net karar

Trio derbiye noktayı koydu! Penaltı tartışmaları için çok net karar

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

'245 bin kişinin sigortası iptal' SGK düğmeye bastı: İsa Karakaş emeklilik için uyardı

'245 bin kişinin sigortası iptal' SGK düğmeye bastı: İsa Karakaş emeklilik için uyardı

