'Park lambası' kavgası: 3 kişi bıçakla yaralandı

Olay, 2000 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre C.Ö. ve C.Ö. 2000 Mahalle Muhtarlığı'nın olduğu parka oturarak alkol almaya başladı. Bir süre sonra mahalle muhtarını gören iki genç, muhtar Tuncay Bozkurt’a "Bu parkın lambaları neden yanmıyor" diye küfür etmeye başladı. Yaşanan tartışma sonrasında olay yerine gelen muhtarın oğlu Ş.B.’de tartışmaya dahil oldu.

BIÇAKLARLA SALDIRDILAR

Tartışma bir süre sonra kavgaya döndü. Taraflar yanında getirdiği bıçakla birbirine saldırdı. Kavgada C.Ö., C.Ö ile Ş.B. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan 3 kişi kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Mahalle muhtarı Tuncay Bozkurt yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar bu parkın lambası neden yanmıyor diye benimle tartışmaya başladı. Daha sonrada küfürler ederek, tehdit etmeye başladı. Burayı harap ederiz, camını çerçeveni kırarız diye tehdit ettiler" ifadelerini kullandı.

Ekipler olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır