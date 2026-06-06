Parkta kene paniği: Vatandaş gözleme alındı

Ümraniye'nin Atakent Mahallesi'nde bulunan Şehitlik Parkı'nda yaşanan kene vakası, bölge sakinlerinde tedirginliğe neden oldu. Olayın ardından vatandaşlara, özellikle yeşil alanlarda vakit geçirirken daha dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

Edinilen bilgilere göre, 1 Haziran tarihinde parkta bulunan bir vatandaşın vücuduna kene yapıştı. Kene temasını fark eden vatandaş, vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurdu. Sağlık ekipleri tarafından gerekli kontrollerin yapıldığı ve tedbir amaçlı olarak 10 günlük gözlem sürecine alındığı öğrenildi.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, Atakent Mahallesi'ndeki Şehitlik Parkı'nın bakım, temizlik ve ilaçlama çalışmaları ile diğer hizmetleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülüyor. Uzmanlar, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte parklar, mesire alanları ve otluk bölgelerde kene vakalarının daha sık görülebileceğine dikkat çekiyor. Vatandaşların açık alanlarda vakit geçirdikten sonra vücutlarını detaylı şekilde kontrol etmeleri gerektiği belirtiliyor.

UZMANLARDAN ÖNEMLİ UYARILAR

Kene ile karşılaşılması halinde şu hususlara dikkat edilmesi gerekiyor:

Keneye çıplak elle müdahale edilmemeli,

Kene ezilmemeli veya koparılmaya çalışılmamalı,

En kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı.

Yetkililer, özellikle çocukların ve evcil hayvan sahiplerinin yaz aylarında park ve yeşil alanlarda daha dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Ayrıca şüpheli durumlarda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurulmasının hayati önem taşıdığı ifade edildi.