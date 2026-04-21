Parktaki LED ekranın ayağında erkek cesedi bulundu

Antalya'da park içerisindeki dev LED ekranı tutan ayakların içerisinde bir erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan, yaklaşık 1 ay önce öldüğü değerlendirilen kişinin cesedi, morga götürüldü.

Olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Serdengeçti Parkı içerisinde meydana geldi. Park içerisinde bulunan Antalya Gazeteciler Cemiyeti Lokali'nin işletmecisi, kötü koku hissetmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları kontrolde, park içerisindeki dev LED ekranı tutan ayaklardan birinin içerisinde ceset olduğunu gördü. Yaklaşık 1 ay önce öldüğü değerlendirilen ve çürümeye yüz tutan bir erkeğe ait ceset üzerinde yapılan kontrolde, üzerinden kimlik çıkmadı.

Polis ekipleri ölen kişinin kimliğini belirlemek için çevredekilere sordu ancak sonuç alamadı. Ölen kişinin, bulunduğu parkta yatıp kalktığı üzerinde duruluyor. Çevrede yapılan incelemelerin ardından cenaze aracına yüklenen kimliği belirsiz kişinin cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Netanyahu Macaristan’ı ziyaret etmesi halinde tutuklanabilirNetanyahu Macaristan’ı ziyaret etmesi halinde tutuklanabilir
ABD yaptırımlarının kaldırılması için yürüyüş başlattılarABD yaptırımlarının kaldırılması için yürüyüş başlattılar

En Çok Okunan Haberler
Kahramanmaraş'taki saldırı sonrası görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü'nün öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı! "Yakıyorsun, bir daha görsemmmm"

Kahramanmaraş'taki saldırı sonrası görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü'nün öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı! "Yakıyorsun, bir daha görsemmmm"

Çok fena sallandı: 7,4!

Çok fena sallandı: 7,4!

Trabzonspor'a son dakika şoku! Fırtına fırsat tepti

Trabzonspor'a son dakika şoku! Fırtına fırsat tepti

Açık ve net: "En iyi öpüşme sahnesi partnerim…"

Açık ve net: "En iyi öpüşme sahnesi partnerim…"

SGK'lı anneye 123 bin TL, memur anneye 247 bin TL!

SGK'lı anneye 123 bin TL, memur anneye 247 bin TL!

Fabrikada çalışıyordu, şirketi satın aldı: Yeni fabrika kurdu, 7 ülkeye satıyor

Fabrikada çalışıyordu, şirketi satın aldı: Yeni fabrika kurdu, 7 ülkeye satıyor

