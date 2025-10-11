HABER

Pasaport kontrolüne son! Avrupa'ya girişte yeni dönem... 29 ülkede yarın başlıyor, Türkiye detayı

Avrupa'ya girişlerde pasaport kontrolü dönemi sona eriyor. 12 Ekim’de yürürlüğe girecek Giriş/Çıkış Sistemi ile artık sınır kapılarında yüz tanıma ve parmak izi teknolojisi kullanılacak. Türkiye dahil birçok ülkenin vatandaşları kimlik doğrulamasını dijital kiosklar aracılığıyla yapacak.

Pasaport kontrolüne son! Avrupa'ya girişte yeni dönem... 29 ülkede yarın başlıyor, Türkiye detayı
Devrim Karadağ

Avrupa’ya giriş çıkışlarda devrim gibi yenilik geliyor. Schengen bölgesine seyahat edecek Avrupa Birliği dışı ülke vatandaşları artık pasaport kontrolü yapılmayacak. Bunun yerine kullanılacak yeni bir biyometrik sistem hayata geçirilecek.

12 EKİM'DE BAŞLIYOR, 29 ÜLKEDE UYGULANACAK

AB’nin yeni Giriş/Çıkış Sistemi (Entry/Exit System - EES) 12 Ekim Pazar günü yürürlüğe girecek ve Schengen bölgesindeki 29 ülkede uygulanacak.

Pasaport kontrolüne son! Avrupa ya girişte yeni dönem... 29 ülkede yarın başlıyor, Türkiye detayı 1

TÜRKİYE DE ARALARINDA

Sözcü'nün aktardığı habere göre; sistem 10 Nisan 2026’de tam olarak yürürlüğe girecek. Artık Türkiye dahil birçok ülkenin vatandaşı pasaport kontrollerini kendi eliyle yapacak.

11 Ekim 2025
11 Ekim 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

YUNANİSTAN'A, İTALYA'YA GİDENLERE DİKKAT!

EES, AB’nin sınır güvenliğini güçlendirmeyi ve sahte kimliklerle yapılan girişleri azaltmayı hedefliyor.

AB Göç ve Entegrasyon Bakanı Kaare Dybvad Bek, sistemin dış sınırların daha güvenli hale gelmesini sağlayacağını ve kontrolleri hızlandıracağını söyledi.

Pasaport kontrolüne son! Avrupa ya girişte yeni dönem... 29 ülkede yarın başlıyor, Türkiye detayı 2

Frontex sözcüsü Chris Borowski ise yolcuların sınırda zaman kazanması için bir mobil uygulamanın geliştirildiğini belirtti.

İsveç, Portekiz, İtalya, Macaristan ve Yunanistan bu uygulamayı kullanmaya hazırlanan ilk ülkeler arasında yer alıyor.

PASAPORTLARI UNUTUN

Yeni sistemde Schengen ülkelerine giriş yapan AB dışı yolcular havaalanı, tren istasyonu veya sınır kapılarındaki dijital gişeler aracılığıyla kimlik ve biyometrik verilerini kaydettirecek.

Pasaport kontrolüne son! Avrupa ya girişte yeni dönem... 29 ülkede yarın başlıyor, Türkiye detayı 3

Pasaport bilgileriyle birlikte yüz tanıma ve parmak izi verileri sisteme yüklenecek. On iki yaşından küçük çocuklardan parmak izi alınmayacak.

Veriler üç yıl boyunca saklanacak, vize süresini aşanların kayıtları ise beş yıl boyunca sistemde kalacak.

Yani AB'ye giriş için artık pasaport o kadar da büyük bir önem taşımayacak. Suratını cihaza gösteren tüm vize sahipleri, Avrupa uçağına binecek.

NASIL ÇALIŞACAK?

EES, Avrupa Birliği vatandaşı olmayan kişilerin Schengen bölgesine giriş ve çıkışlarını, suratlarını tarayarak dijital olarak kaydedecek.

Uygulama 25 AB üyesi ve dört AB dışı ülkeden oluşan Schengen bölgesinde kısa süreli ziyaret yapan herkesi kapsayacak.

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya ve Birleşik Krallık vatandaşları gibi kısa süreli vizeden muaf olanlar da sisteme dahil edilecek.

İrlanda ve Güney Kıbrıs vatandaşları, AB ikamet izni sahipleri ve bazı özel statüdeki kişiler sistemden muaf tutulacak.

Pasaport kontrolüne son! Avrupa ya girişte yeni dönem... 29 ülkede yarın başlıyor, Türkiye detayı 4

YENİ VİZE PROGRAMI DA YOLDA

Sığınmacılar içinse sistemin ilk etapta doğrudan bir etkisi beklenmiyor, zira sığınmacıların verileri ayrı bir veri tabanı olan Eurodac’ta toplanıyor.

Ancak uzmanlar gelecekte EES’in sığınmacıların girişini zorlaştırabileceği uyarısında bulunuyor.

2026’da ise EES’in yanında Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi (ETIAS) adıyla yeni bir vize muafiyet programı devreye girecek.

Bu sistemle AB’ye kısa süreli seyahat edecek ülkelerden gelen vatandaşlar dijital izin alarak Avrupa’ya giriş yapabilecek.

