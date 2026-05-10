Paşinyan'dan bomba itiraflar! "Ölümcül bir hataydı"

Azerbaycan, 2020'de kazandığı 2. Karabağ Savaşı ile topraklarını işgalden kurtarmış, Eylül 2023'teki "antiterör" operasyonuyla bölgede tam egemenlik sağlamıştı. Savaştan yıllar sonra Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan çarpıcı açıklamalar geldi.

"ÖLÜMCÜL BİR HATAYDI"

Nikol Paşinyan, seçim kampanyasına Syunik iline yaptığı ziyaretle başladı. Cuma günü bölge sakinleriyle bir araya gelen başbakan Karabağ harekatını bir kez daha gündeme getirerek bunu "ölümcül bir hata" olarak nitelendirdi.

"O TOPRAKLARIN NESİ BİZİMDİ?"

Karabağ'da toprak kaybettiklerini söyleyen Ermenistanlılara yanıt veren Paşinyan, "O topraklar nasıl bizimdi? Nesi bizimdi?" diye çıkıştı.

"OKUL MU YAPTIK, FABRİKA MI KURDUK?"

Paşinyan, "Ölülerin arkasından konuşmak istemem ama orası buğday eken birkaç generalin kontrolü altındaydı. Orada bir okul mu yaptık, bir fabrika mı kurduk, orada yaşadık mı, bir yerleşim mi oluşturduk... Nasıl bizimdi? Bizim değildi. Bizim değildi" diye konuştu.