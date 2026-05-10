HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Paşinyan'dan bomba itiraflar! "Ölümcül bir hataydı"

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan itiraf niteliğinde açıklamalar geldi. Paşinyan'ın "Karabağ toprakları bizim değildi" sözleri gündem oldu.

Paşinyan'dan bomba itiraflar! "Ölümcül bir hataydı"
Mehmet Hazar Gönüllü

Azerbaycan, 2020'de kazandığı 2. Karabağ Savaşı ile topraklarını işgalden kurtarmış, Eylül 2023'teki "antiterör" operasyonuyla bölgede tam egemenlik sağlamıştı. Savaştan yıllar sonra Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan çarpıcı açıklamalar geldi.

"ÖLÜMCÜL BİR HATAYDI"

Nikol Paşinyan, seçim kampanyasına Syunik iline yaptığı ziyaretle başladı. Cuma günü bölge sakinleriyle bir araya gelen başbakan Karabağ harekatını bir kez daha gündeme getirerek bunu "ölümcül bir hata" olarak nitelendirdi.

Paşinyan dan bomba itiraflar! "Ölümcül bir hataydı" 1

"O TOPRAKLARIN NESİ BİZİMDİ?"

Karabağ'da toprak kaybettiklerini söyleyen Ermenistanlılara yanıt veren Paşinyan, "O topraklar nasıl bizimdi? Nesi bizimdi?" diye çıkıştı.

Paşinyan dan bomba itiraflar! "Ölümcül bir hataydı" 2

"OKUL MU YAPTIK, FABRİKA MI KURDUK?"

Paşinyan, "Ölülerin arkasından konuşmak istemem ama orası buğday eken birkaç generalin kontrolü altındaydı. Orada bir okul mu yaptık, bir fabrika mı kurduk, orada yaşadık mı, bir yerleşim mi oluşturduk... Nasıl bizimdi? Bizim değildi. Bizim değildi" diye konuştu.

İlginizi Çekebilir

30 yıllık sevgilisinden ayrılınca kendini müziğe verdi

30 yıllık sevgilisinden ayrılınca kendini müziğe verdi

 Ermenistan'da Türk Bayrağı yaktılar!

Ermenistan'da Türk Bayrağı yaktılar!

Trump'tan ortalığı karıştıracak plan

Trump'tan ortalığı karıştıracak plan
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Paraşütlerle inmek zorunda kaldılarParaşütlerle inmek zorunda kaldılar
659 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi659 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
Karabağ Azerbaycan Ermenistan Nikol Paşinyan itiraf
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Erbakan'ın sözlerine Mansur Yavaş'tan yanıt! "Böyle bir şey vukuu bulursa..."

Erbakan'ın sözlerine Mansur Yavaş'tan yanıt! "Böyle bir şey vukuu bulursa..."

Putin: "Zelenskiy ile bir araya gelmeye hazırım"

Putin: "Zelenskiy ile bir araya gelmeye hazırım"

Galatasaray Antalyaspor'u geçti! Aslan şampiyon oldu

Galatasaray Antalyaspor'u geçti! Aslan şampiyon oldu

Angelina Jolie, lüks malikanesini satışa çıkardı

Angelina Jolie, lüks malikanesini satışa çıkardı

Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti

Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti

Cumartesi günü altındaki son gelişmeler

Cumartesi günü altındaki son gelişmeler

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.