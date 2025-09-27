HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Paşinyan'dan Türkiye açıklaması! "Eşi benzeri görülmemiş..."

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan BM'de açıklamalarda bulundu. Paşinyan, "Son yıllarda Ermenistan ile Türkiye arasında eşi benzeri görülmemiş olumlu bir diyalog tesis edilmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile düzenli görüşmeler gerçekleştiriyorum" ifadelerini kullandı.

Paşinyan'dan Türkiye açıklaması! "Eşi benzeri görülmemiş..."

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda konuşmak üzere ABD’nin New York şehrine geldi. Paşinyan BM kürsüsünde Ermenistan ülkesinin Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkilerine yönelik açıklamalar yaptı. Ermenistan Başbakanı, "Türkiye ile Ermenistan arasında eşi benzeri görülmemiş olumlu bir diyalogun tesis edildiğini kaydetmekten mutluyum" ifadelerini kullandı. Paşinyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sürekli bir diyalog içinde olduklarını vurgulayarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile karşılıklı güven seviyesinin yükselmeye devam ettiği düzenli görüşmeler gerçekleştiriyorum" dedi.

Paşinyan dan Türkiye açıklaması! "Eşi benzeri görülmemiş..." 1

"OLUMLU SONUÇLAR DOĞURACAKTIR"

Paşinyan Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkiler için, "Son derece yüksek değerlendirdiğim bir başarıdır" ifadelerini kullanırken, iki ülke arasındaki diplomasinin daha da iyileşeceğine güvendiğini belirtti. Paşinyan, "Eminim ki bu, yakın gelecekte Ermenistan ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasına ve iki ülke arasındaki devlet sınırının tamamen açılmasına yol açacak olumlu sonuçlar doğuracaktır" açıklamasını yaptı.

TRUMP'I TAKDİR ETTİ

Ermenistan Başbakanı ayrıca, Azerbaycan-Ermenistan arasında paraflanan barış anlaşmasına da değinerek, ABD Başkanı Donald Trump’ın bu konudaki çabalarını yeniden takdir etti. Paşinyan açıklamasında, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve ben Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdik, çünkü Trump'ın barış fikrine gerçekten bağlı olduğunu kendi örneğimizle gördük" ifadelerini kullandı.

Paşinyan dan Türkiye açıklaması! "Eşi benzeri görülmemiş..." 2

Paşinyan kürsüde ülkesinin diğer diplomatik ilişkilerine de değinerek, "İran ve Gürcistan ile diyalogumuz da giderek daha görünür hale geliyor" ifadelerini kullandı. Ermeni lider Azerbaycan ve Türkiye ile olan ilişkilerin yanı sıra bu bağların da Güney Kafkasya bölgesini barışçıl, istikrarlı ve gelişen bir ortam kılmak açısından son derece önemli olduğunu belirtti. Paşinyan, "Bu bağlamda, bölgemizdeki ülkelerle diyalog kurmamız ve Rusya ile geleneksel diyaloğumuzu da geliştirmemiz açısından önemli bir platform olan 3+3 formatına da değer veriyorum" dedi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aydın'da silahlı saldırı! Yaralılar varAydın'da silahlı saldırı! Yaralılar var
Aracın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı: Kaza anı kameradaAracın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı: Kaza anı kamerada

Anahtar Kelimeler:
Ermenistan Türkiye Nikol Paşinyan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.