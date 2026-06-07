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Paşinyan oyunu kullandı! Dikkat çeken 'Türkiye' mesajı

Ermenistan'da halk, parlamento seçimleri için sandık başında. Başbakan Nikol Paşinyan, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada verdiği 'Türkiye' mesajıyla dikkat çekti.

Paşinyan oyunu kullandı! Dikkat çeken 'Türkiye' mesajı

Ermenistan'da 5 yıl boyunca görev yapacak parlamentoyu belirlemek üzere düzenlenen seçimlerde oy verme işlemi başladı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Ne mutlu ki Azerbaycan ile barış içindeyiz. Gürcistan ile çok derin ve kardeşçe ilişkilerimiz olduğunu biliyorsunuz. Ve elbette, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesini ve diplomatik ilişkilerin kurulmasını bekliyorum" dedi.

PAŞİNYAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Paşinyan, bugün yapılan genel seçim için oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yaptı. Paşinyan, seçimlerle ilgili temel beklentisinin vatandaşların iradesinin tecelli etmesi olduğunu belirterek, "Halkın kazanacağından eminim. Bu kişisel bir mesele değil. Beklentim, Ermenistan vatandaşlarının kazanmasıdır" dedi.

Paşinyan oyunu kullandı! Dikkat çeken Türkiye mesajı 1

"NE MUTLU Kİ AZERBAYCAN İLE BARIŞ İÇİNDEYİZ"

Seçimlerin bölge için muhtemel sonuçlarına değinen Ermeni başbakan, "Demokrasinin her zaman bölgesel ve uluslararası iş birliğinin yararına çalıştığına inanıyorum. Ve elbette demokrasi, bölgesel barış için önemli bir araçtır. Şu anda, ne mutlu ki Azerbaycan ile barış içindeyiz. Gürcistan ile çok derin ve kardeşçe ilişkilerimiz olduğunu biliyorsunuz. Ve elbette, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesini ve diplomatik ilişkilerin kurulmasını bekliyorum" şeklinde konuştu.
Nikol Paşinyan, yakın gelecekte Türkiye ile sınırın, demir yolu ve kara yolu bağlantılarının açılacağından emin olduğunu vurguladı.

"BARIŞ KAVŞAĞI PROJESİ, ERMENİSTAN, GÜRCİSTAN, AZERBAYCAN, TÜRKİYE VE İRAN İÇİN ÇOK KAZANÇLI"

Ermenistan hükümetinin ortaya koyduğu "Barış Kavşağı" projesinin önemine de vurgu yapan Paşinyan, "Barış Kavşağı projesi bölgedeki durumu değiştirebilir. Bölgemizdeki tüm ülkelere fayda sağlayacaktır; çünkü sadece doğu-batı değil, aynı zamanda kuzey-güney yönlerinde de bağlantılarımız olacak. Bu durum Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan, Türkiye ve İran için çok kazançlıdır. Bu son derece önemlidir" ifadelerini kullandı.

Paşinyan oyunu kullandı! Dikkat çeken Türkiye mesajı 2

ERMENİSTAN'DA HALK SANDIK BAŞINDA

AA'nın Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'ten aktardığına göre, yaklaşık 3 milyon nüfusa sahip ülkede seçmenler, gelecek 5 yıl boyunca görev yapacak parlamentoyu belirlemek üzere oy kullanıyor.

Yerel saatle 08.00 itibarıyla açılan sandıklarda oy verme işlemi 20.00'ye kadar devam edecek.

Paşinyan oyunu kullandı! Dikkat çeken Türkiye mesajı 3

Paşinyan'ın rakiplerinden iş insanı Güçlü Ermenistan partisi lideri Samvel Karapetyan da ev hapsinden kolluk kuvvetleri eşliğinde götürüldüğü sandıkta oy verdi.

Paşinyan oyunu kullandı! Dikkat çeken Türkiye mesajı 4

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karapetyan, Kremlin'in desteğini almadığını savunarak, "Bence Rusların, Ermenistan'da kendi çıkarları var ve politikalarını devamlı şekilde uyguluyorlar. Bunun Paşinyan'la, benimle veya herhangi başka bir siyasi güçle ilgisi yok." dedi.

Paşinyan oyunu kullandı! Dikkat çeken Türkiye mesajı 5

Ermenistan İttifakı oluşumu lideri eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan da oyunu kullanmasının ardından basına yaptığı açıklamada, seçimden beklentilerinin "süregelen ilkesel gerilemeyi ve devam eden egemenlik kaybını durduracak önemli değişiklikler" olduğunu belirtti.

Samvel Karapetyan'ın yerine ön sıralarda yarışan yeğeni Narek Karapetyan da oyunu kullandı.

Paşinyan oyunu kullandı! Dikkat çeken Türkiye mesajı 6

2017'DEN BU YANA GERÇEKLEŞEN İLK OLAĞAN PARLAMENTO SEÇİMİ

Seçimler, 2018 ve 2021'deki erken seçimlerin ardından Ermenistan'ın 2017'den bu yana gerçekleşen ilk olağan parlamento seçimi konumunda.

Merkezi Seçim Komisyonu verilerine göre, ülkede 2 milyon 485 bin 232 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Ülke genelinde 2 bin 5 sandık kurulan seçimlerde, en az 101 sandalyeli parlamentoya girebilmek için 18 farklı aday listesi yarışıyor.

Paşinyan oyunu kullandı! Dikkat çeken Türkiye mesajı 7

Seçimler, seçmenlerin partilerin sunduğu sabit aday listelerine oy verdiği kapalı liste nispi temsil sistemiyle gerçekleştirilecek.

Yüzde 4 seçim barajının uygulandığı sistemde, siyasi parti ittifakları için baraj yüzde 10'a kadar yükseldiğinden partiler seçime tek başına girmeyi tercih ediyor.

Ermenistan seçim mevzuatı, istikrarlı yönetimi teşvik etmek amacıyla seçimden birinci çıkan partinin, parlamentodaki sandalye oranı yüzde 52'nin altında kalsa dahi bu oranı yüzde 52'ye yükseltecek şekilde ek sandalye verilmesine imkan tanıyor.

Paşinyan oyunu kullandı! Dikkat çeken Türkiye mesajı 8
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
seçim Ermenistan
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