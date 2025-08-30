Paşinyan Trump imzalı fotoğrafları paylaştı: 'Nikol sen harikasın'

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 8 Ağustos’ta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve ABD Başbakanı Donald Trump ile Washington D.C’de gerçekleştirilen zirveye dair paylaşım yaptı.

İMZALI FOTOĞRAFINI GÖNDERMİŞ

Sosyal medya hesabından Trump’ın kendisine gönderdiği imzalı fotoğrafları paylaşan Paşinyan, "Sayın Trump’a onur verici fotoğraflar, hediye ve not için minnettarım" ifadelerini kullandı.

Paşinyan, Trump ve Aliyev ile çekildiği fotoğrafları paylaşarak, "Başkan Trump’ın imzasıyla ünlü fotoğraflar. Teşekkür ederim" diye konuştu.

‘NİKOL, SEN HARİKASIN’

Trump’ın Paşinyan’a yazdığı imzalı fotoğraflarda, "Nikol, sen harikasın" notunu yazdığı görüldü.

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da gerçekleşen üçlü zirvenin ardından ortak deklarasyona imza atmıştı.

ABD Başkanı Trump, "Ermenistan ve Azerbaycan, çatışmaları durdurmayı, ticari ve diplomatik ilişkileri başlatmayı ve birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı duymayı taahhüt ediyor" açıklamasında bulunmuştu. Trump ise bu süreci kendi liderlik başarısı olarak yansıtarak, "ben çözdüm" vurgusunu sık sık tekrarlıyor.