Pat pat motoru tarlaya yuvarlandı, sürücüsü yaralandı

Mersin’in Erdemli ilçesinde pat pat motorunun tarlaya yuvarlanması sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Limonlu Mahallesindeki Sülüklük Mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.K. idaresinde Limonlu’dan Kocahasanlı istikametinde seyreden pat pat diye tabir edilen motorlu araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yoldan çıkan motor yaklaşık 5 metre yükseklikten tarlaya yuvarlandı, sürücü yaralandı. Yaralı, çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine ulaşan ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)