HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Pat pat motoru tarlaya yuvarlandı, sürücüsü yaralandı

Mersin’in Erdemli ilçesinde pat pat motorunun tarlaya yuvarlanması sonucu sürücü yaralandı.

Pat pat motoru tarlaya yuvarlandı, sürücüsü yaralandı

Kaza, ilçeye bağlı Limonlu Mahallesindeki Sülüklük Mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.K. idaresinde Limonlu’dan Kocahasanlı istikametinde seyreden pat pat diye tabir edilen motorlu araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yoldan çıkan motor yaklaşık 5 metre yükseklikten tarlaya yuvarlandı, sürücü yaralandı. Yaralı, çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine ulaşan ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul’da çete operasyonu: Onlarca gözaltı varİstanbul’da çete operasyonu: Onlarca gözaltı var
Afyonkarahisar'da feci kaza! Otomobilin süt tankerine çarptı, kaza anı saniye saniye kameralara yansıdıAfyonkarahisar'da feci kaza! Otomobilin süt tankerine çarptı, kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı

Anahtar Kelimeler:
Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
PKK'nın kullandığı 33 odalı mağara imha edildi!

PKK'nın kullandığı 33 odalı mağara imha edildi!

10 gün iş 1 gün izin kararına sert tepki!

10 gün iş 1 gün izin kararına sert tepki!

Tahliye kararından ardından merak uyandırdı: Artık bitti mi?

Tahliye kararından ardından merak uyandırdı: Artık bitti mi?

Üniversite öğrencisi Ayşe'nin cesedi yol kenarında valizde bulundu

Üniversite öğrencisi Ayşe'nin cesedi yol kenarında valizde bulundu

Özel hayatıyla gündemde! Gönlünü yakışıklı oyuncuya kaptırdı

Özel hayatıyla gündemde! Gönlünü yakışıklı oyuncuya kaptırdı

Ahmet Özer için tahliye kararı!

Ahmet Özer için tahliye kararı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.