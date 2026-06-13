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Patnos’ta kaza yapan sürücü aracını bırakıp kaçtı

Ağrı’nın Patnos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralanırken, kazaya neden olduğu iddia edilen sürücü aracını olay yerinde bırakarak kaçtı.

Patnos’ta kaza yapan sürücü aracını bırakıp kaçtı

Kaza, Ağrı’nın Patnos ilçesindeki Atatürk İlköğretim Okulu önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 33 NSG 79 plakalı araç, Hakan Ö. yönetimindeki 04 ABH 469 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar oluştu.

Patnos’ta kaza yapan sürücü aracını bırakıp kaçtı 1

KAZA YAPTI ARACINI BIRAKIP KAÇTI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Hakan Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Patnos Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından iddiaya göre 33 NSG 79 plakalı aracın sürücüsü, aracını olay yerinde bırakarak yaya olarak kaçtı.

Patnos’ta kaza yapan sürücü aracını bırakıp kaçtı 2

ALKOLLÜ OLMA İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Polis ekiplerinin araçta yaptığı incelemede çok sayıda bira kutusu ve alkollü içecek bulunduğu öğrenildi. Sürücünün alkollü olabileceği ve bu nedenle olay yerinden uzaklaşmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Emniyet ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerine başvururken çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı kaza
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