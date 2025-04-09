HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Payas'ta asayiş uygulamasında 13 araç ve sürücüsüne 117 bin TL ceza

Hatay'ın Payas polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada araçlar ve şahıslar denetlendi. Denetimlerde 13 araca ve sürücüsüne 117 bin 350 TL cezai işlem uygulandı.

Payas'ta asayiş uygulamasında 13 araç ve sürücüsüne 117 bin TL ceza

Payas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte huzuru ve asayişi sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçede gün içerisinde yapılan uygulamalara havanın kararmasıyla Karacami Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde devam edildi. Trafik ve asayiş ekiplerinin katıldığı uygulamada araç ve şahıslar denetlendi. Denetimlerde alkollü araç kullanımına karşıda alkolmetre ile de denetleme yapıldı. Emniyet kemeri ve alkol uyarısının yapıldığı denetimlerde 13 araca ve sürücüsüne 117 bin 350 TL cezai işlem uygulandı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Brezilya'dan getirttiği meyveden tespih üretiyorBrezilya'dan getirttiği meyveden tespih üretiyor
İtalya'da Etna Yanardağı kül ve lav püskürttüİtalya'da Etna Yanardağı kül ve lav püskürttü

Anahtar Kelimeler:
Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Motorin indirimi tabelaya yansıdı, sırada benzin var…

Motorin indirimi tabelaya yansıdı, sırada benzin var…

Trump ülkelerin bir anlaşma için 'poposunu öptüğünü' söyledi

Trump ülkelerin bir anlaşma için 'poposunu öptüğünü' söyledi

Açtı ağzını yumdu gözünü! ''Eyyamcıdır, oynaktır...''

Açtı ağzını yumdu gözünü! ''Eyyamcıdır, oynaktır...''

Kazadan dolayı öldü sanıldı: Şaşırtan gerçek otopside ortaya çıktı!

Kazadan dolayı öldü sanıldı: Şaşırtan gerçek otopside ortaya çıktı!

'İmamoğlu' çıkışı: Anket bekliyorlar! Geri adım atacaklar

'İmamoğlu' çıkışı: Anket bekliyorlar! Geri adım atacaklar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.